Maravilla Martínez pidió perdón a los hinchas de Racing por el penal que generó polémica: "Fui humillado..."
El delantero pidió disculpas a los hinchas y explicó su decisión en el clásico, luego del debut victorioso en la Copa Sudamericana.
Racing arrancó su camino en la Copa Sudamericana con una victoria ante Independiente Petrolero por 3-1, en un partido donde Gustavo Costas optó por una formación alternativa, con apenas dos habituales titulares desde el inicio: Facundo Cambeses y Adrián Martínez.
Justamente “Maravilla” Martínez fue uno de los protagonistas tras el encuentro. Luego del triunfo, el delantero tomó la palabra y se refirió a la jugada que había quedado en el centro de la escena en el clásico de Avellaneda: el penal que decidió ejecutar picándola y que terminó fallando.
En primer lugar, el atacante apuntó directamente al hincha: "Pedirle disculpa al hincha que nos vino a alentar el día anterior en el banderazo en el Cilindro", expresó en diálogo con ESPN. Y agregó con sinceridad: "Una tristeza enorme porque no se dio el resultado".
Sobre la polémica ejecución, Martínez fue claro al explicar su postura y tratar de calmar la situación: "Fue una toma decisión" y remarcó que "no fue una falta de respeto para el rival. Íbamos 0-0, no es que íbamos 3-0".
En esa misma línea, reconoció el error y sus consecuencias: "Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo". Además, entendió el enojo de los hinchas tras la derrota en el clásico y reafirmó su compromiso con el club: "Siempre di todo por la camiseta y lo seguiré haciendo, estaba vez erré y otra vez fueron penales todavía más decisivos y convertí".
Por último, el jugador de La Academia también hizo referencia a la frase bíblica que había compartido en redes sociales y que generó interpretaciones cruzadas. “El que se enaltece Dios lo humilla, fui humillado por querer enaltecerme”, reveló, dejando en claro que su intención nunca fue “cancherear”, sino reconocer el error desde un lugar de humildad.
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