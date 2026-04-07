Maravilla Martínez pidió perdón a los hinchas de Racing por el penal que generó polémica: "Fui humillado..."

En esa misma línea, reconoció el error y sus consecuencias: "Tomé la decisión, no salió bien y con el resultado final, obviamente, empeoró todo". Además, entendió el enojo de los hinchas tras la derrota en el clásico y reafirmó su compromiso con el club: "Siempre di todo por la camiseta y lo seguiré haciendo, estaba vez erré y otra vez fueron penales todavía más decisivos y convertí".