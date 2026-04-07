Racing arrancó la Copa Sudamericana con el pie derecho: venció a Independiente Petrolero por 3-1
La Academia arrancó su camino internacional golpeada por el clásico, aunque el triunfo le devolvió el ánimo. Todos los detalles,
La Copa Sudamericana 2026 volvió a escena para Racing, que este martes venció por 3-1 a Independiente Petrolero en el estadio Olímpico Patria de Sucre, por la primera fecha de la fase de grupos. De esta manera, la Academia recuperó el ánimo tras la caída ante Independiente por el Torneo Apertura.
Los goles del duelo entre Racing e Independiente Petrolero
Independiente Petrolero vs. Racing: resultado en vivo
Independiente Petrolero vs. Racing: probables formaciones
Cómo llegan ambos clubes a este duelo
El conjunto dirigido por Gustavo Costas llega a este compromiso con la necesidad de dejar atrás rápidamente el duro golpe sufrido en el clásico de Avellaneda ante Independiente. La derrota no solo impactó en lo anímico, sino que también dejó cuestionamientos futbolísticos que el equipo intentará disipar en su debut internacional.
El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes. Aun así, la Academia confía en su experiencia reciente en el certamen, donde logró consagrarse en 2024, y buscará comenzar con el pie derecho en un grupo que también integran Botafogo y Caracas.
En cuanto al rival, Independiente Petrolero atraviesa un presente irregular en el torneo boliviano, donde viene de sufrir una dura derrota ante Nacional Potosí. Sin embargo, el conjunto de Sucre apuesta a hacerse fuerte como local y aprovechar las condiciones geográficas para sacar ventaja.
Para el conjunto argentino, el partido representa una oportunidad clave para cambiar la cara y empezar a construir nuevamente confianza en el plano internacional.
Independiente Petrolero vs. Racing: otros datos
- Hora: 19.00.
- Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia).
- Árbitro: Augusto Menéndez.
- VAR: Milagros Arruela.
- TV: ESPN.
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