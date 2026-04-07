Racing arrancó la Copa Sudamericana con el pie derecho: venció a Independiente Petrolero por 3-1

El desafío no será sencillo. La Academia deberá adaptarse a los más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición que suele complicar a los equipos visitantes. Aun así, la Academia confía en su experiencia reciente en el certamen, donde logró consagrarse en 2024, y buscará comenzar con el pie derecho en un grupo que también integran Botafogo y Caracas.

Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina Racing vs. San Martín de Formosa por Copa Argentina

En cuanto al rival, Independiente Petrolero atraviesa un presente irregular en el torneo boliviano, donde viene de sufrir una dura derrota ante Nacional Potosí. Sin embargo, el conjunto de Sucre apuesta a hacerse fuerte como local y aprovechar las condiciones geográficas para sacar ventaja.

Para el conjunto argentino, el partido representa una oportunidad clave para cambiar la cara y empezar a construir nuevamente confianza en el plano internacional.

Independiente Petrolero vs. Racing: otros datos

Hora: 19.00.

19.00. Estadio: Olímpico Patria (Sucre, Bolivia).

Olímpico Patria (Sucre, Bolivia). Árbitro: Augusto Menéndez.

Augusto Menéndez. VAR: Milagros Arruela.

Milagros Arruela. TV: ESPN.