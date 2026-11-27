Frente a las cámaras de la transmisión oficial, el piloto español mostró una secuencia de cartulinas escritas en inglés al estilo de la película Love Actually, en las que dijo "Hablaremos más tarde, pero primero... Gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".