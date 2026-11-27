Marc Márquez anunció su retiro definitivo de MotoGP
Lo hizo frente a las cámaras de la transmisión oficial con una secuencia de cartulinas escritas en inglés.
El piloto español Marc Márquez anunció este viernes su retiro definitivo de MotoGP y confirmó que el Gran Premio de Valencia de este fin de semana será la última carrera de su trayectoria profesional.
A sus 33 años y apenas días después de consagrarse campeón del mundo por décima vez en su carrera, Márquez sorprendió al mundo del motociclismo minutos antes del inicio de los primeros entrenamientos libres en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.
Frente a las cámaras de la transmisión oficial, el piloto español mostró una secuencia de cartulinas escritas en inglés al estilo de la película Love Actually, en las que dijo "Hablaremos más tarde, pero primero... Gracias a todos los que han sido parte de este viaje. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera en MotoGP. Hicimos historia".
Video: así anunció Marc Márquez su retiro definitivo de MotoGP
Nacido en Cervera, España, Márquez es considerado uno de los mejores competidores en la historia del deporte motor tras haber conquistado 10 Campeonatos Mundiales en tres categorías diferentes:
• 125 cc (1 título). 2010 (con Derbi).
• Moto2 (1 título). 2012 (con Suter).
• MotoGP (8 títulos). 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (con Honda), y 2025 y 2026 (con Ducati)
Con esta marca, igualó el récord histórico de 8 coronas en la categoría que ostentaba Giacomo Agostini y superó en títulos totales (10 contra 9) a su histórico rival, Valentino Rossi. Además, suma más de 100 victorias en Grandes Premios y ostenta el récord como el campeón más joven en la historia de MotoGP.
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