Marcelo Bielsa habló otra vez del conflicto con Luis Suárez: "Afectó mi autoridad"

"Esos episodios afectaron mi autoridad, y sería necio decir lo contrario", señaló Bielsa, haciendo alusión a las críticas públicas de Suárez, quien lo acusó de falta de respeto hacia jugadores y empleados del Complejo Celeste. A pesar de la polémica, el entrenador descartó haber considerado abandonar su puesto: "Una pregunta como la que me hace, obviamente, no se la contestaría a usted si fuera en un sentido o en el otro. Me manejaría informando lo que tengo que informar, que no es el caso. Los entrenadores no dicen voy a continuar, sino que continúan. Si toman una decisión que responde exclusivamente a su iniciativa, la informan“.