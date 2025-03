Marcelo Bielsa hizo autocrítica por la derrota de Uruguay: "Falta de peligrosidad"

El rendimiento del equipo también disminuyó. Una situación a la que el experimentado DT no esquivó en la conferencia de prensa. “En los momentos en los que tuvimos dominio no logramos traducir el dominio en situaciones de peligro. Al comienzo de la primera mitad jugamos un poco más de acuerdo con lo que el equipo es capaz, pero no generamos peligro. Y el resto del partido, tampoco”, aceptó el rosarino.

El tropiezo dejó al combinado charrúa en el cuarto lugar, con 20 puntos, a ocho de La Scaloneta, líder de las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. El equipo del Loco comenzó con paso firme el certamen (sumó 13 de 18). Pero luego de que afloraran las diferencias internas con sus métodos, la producción cayó notoriamente: acumula siete de los últimos 21.

Eso sí, en medio de una rueda de prensa en la que hubo cuestionamientos al presente de Uruguay, refutó un par de reflexiones. Por ejemplo, cuando le señalaron que la Celeste perdió ante un elenco alternativo del seleccionado campeón del mundo, ante las bajas de figuras como Lionel Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul o Giovanni Lo Celso.

“No es el equipo suplente de Argentina. Si usted cree que Argentina es un equipo en el que hay diferencia sustancial entre titulares y suplentes, equivoca el análisis, porque ese análisis únicamente se confirma en Messi; los demás jugadores, los que juegan y los que sustituyen, son de la misma calidad”, concluyó.