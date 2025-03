Marcelo Gallardo confirmó la llegada de Kevin Castaño: cuándo arribará al país

kevin castaño.jpg

El club tenía tiempo hasta el 12 de marzo para incorporar futbolistas debido a la venta de jugadores al exterior. Krasnodar permitió la salida de Castaño luego de que disputara los dos primeros encuentros del torneo ruso, en los que sumó 30 minutos en cancha en uno y permaneció en el banco en el otro.

El jugador deberá someterse a la revisión médica en la Clínica Rossi antes de firmar su contrato. Con su incorporación, el "Muñeco" suma una pieza clave para afrontar una temporada exigente, con participación en el Torneo Apertura, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1898909998069010924&partner=&hide_thread=false ¡LO CONFIRMÓ GALLARDO! Kevin Castaño volará para Argentina y firmará su contrato con River. pic.twitter.com/c05i5XybO7 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2025

Qué dijo Marcelo Gallardo de la victoria de River ante Atlético Tucumán

Gallardo se mostró conforme con el rendimiento de su equipo. En conferencia de prensa, elogió la actuación colectiva y destacó la respuesta del plantel: “Lo más satisfactorio fue la actitud del equipo, habló por sí sola”. Luego de perder la Supercopa Internacional ante Talleres, logró reponerse y quedó a dos puntos del líder Independiente en la Zona B del campeonato local.

El DT también se refirió a Franco Mastantuono, la joven promesa de 17 años que brilló en el partido: “No estoy de acuerdo con que haya manejado el equipo. Jugó en equipo y el equipo lo sostuvo. Es un chico con un mundo por delante, que está aprendiendo y se puede equivocar, pero cuando el equipo lo acompaña es mucho más favorable para él”.

kevin castaño 1.jpg

Por otro lado, explicó por qué no realizó cambios hasta el tramo final del partido, a pesar del pedido de los hinchas desde la tribuna: “Escuché ‘hacé cambios, hacé cambios’, pero si el equipo está jugando bien, ¿por qué voy a hacer cambios? No los hice porque lo que hacían me representaba absolutamente”.

Consultado sobre la mala racha en definiciones por penales, descartó que se trate de un problema psicológico: “No, no me preocupa. Entiendo que haya preguntas con esa negatividad, pero no tengo ese karma. Si hay otra definición por penales, hay que volver a enfrentarla. Es parte del juego”.