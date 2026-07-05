Marcelo Gallardo confirmó su futuro tras dejar el Mundial 2026: "Tengo compromisos asumidos"
El Muñeco descartó los rumores sobre un regreso como entrenador y explicó que dejará la señal por compromisos personales asumidos antes del Mundial.
Marcelo Gallardo puso fin a las especulaciones sobre su futuro luego de anunciar su salida de ESPN durante el Mundial 2026. El exentrenador de River aseguró que no tiene negociaciones para volver a dirigir y explicó los motivos de su alejamiento de la televisión.
La despedida generó todo tipo de rumores. Su salida de la señal, anunciada tras el partido entre Argentina y Cabo Verde, alimentó versiones que lo vinculaban con las selecciones de Uruguay y Ecuador. Sin embargo, apenas un día después, el propio Muñeco se encargó de desactivar cualquier especulación: "Tengo ganas de disfrutar como lo estoy haciendo ahora, por eso me tomé este recreo", expresó en diálogo con Sebastián Vignolo.
El ex DT de River explicó que, por el momento, no existe ninguna negociación para volver al banco de suplentes: "Veremos cómo se va presentando todo. Creo que tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. Hay algo que me tiene que seducir desde algún lugar. No hablo ni de nombres ni de jerarquía".
Luego fue todavía más contundente: "Cuando se enteraron que me iba de ESPN, muchos me preguntaron si me iba a algún lado. Tengo compromisos asumidos antes de venir acá a los cuales tengo que responder y simplemente es eso. No me voy a dirigir a algún lugar. Nada que ver. Lo explico para que no se genere expectativa".
También negó cualquier contacto con Uruguay: "La gente siempre saca conclusiones rápido, uno ya está acostumbrado a eso, pero no es por ahí. ¿Uruguay? No tengo nada que ver con lo que se habla".
Su experiencia en ESPN y una nueva etapa personal
Gallardo también hizo un balance de su paso como comentarista durante el Mundial y reconoció que disfrutó de vivir el fútbol desde otro lugar. "Para mí era una experiencia y un desafío diferente a lo que acostumbro. Me permití esto porque quería entender y verlo desde un espacio diferente en un momento de mi vida diferente. Acompañar a esta selección me gustó porque también me identifica y me siento representado".
Por último, reflexionó sobre el cambio de ritmo que experimentó después de tantos años como entrenador: "Me permito disfrutar. Entiendo que viví mucho tiempo encerrado, persiguiendo objetivos permanentes. Me enfocaba, iba, iba, iba... Y uno a veces se da cuenta de que, mientras vas y vas y vas, te olvidás de disfrutar un poco. La vida va pasando. Empecé a contarlo y me sentí mejor cuando empecé a decir: 'Che, mirá que iba a 220 km/h'".
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