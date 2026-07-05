Marcelo Gallardo confirmó su futuro tras dejar el Mundial 2026: "Tengo compromisos asumidos"

"NO TENGO NADA QUE VER CON ESO" Marcelo Gallardo aclaró los rumores que lo vinculaban con la Selección de Uruguay.



#ESPNMundial

Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Wz0weXs1cy — SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026

Su experiencia en ESPN y una nueva etapa personal

Gallardo también hizo un balance de su paso como comentarista durante el Mundial y reconoció que disfrutó de vivir el fútbol desde otro lugar. "Para mí era una experiencia y un desafío diferente a lo que acostumbro. Me permití esto porque quería entender y verlo desde un espacio diferente en un momento de mi vida diferente. Acompañar a esta selección me gustó porque también me identifica y me siento representado".

Por último, reflexionó sobre el cambio de ritmo que experimentó después de tantos años como entrenador: "Me permito disfrutar. Entiendo que viví mucho tiempo encerrado, persiguiendo objetivos permanentes. Me enfocaba, iba, iba, iba... Y uno a veces se da cuenta de que, mientras vas y vas y vas, te olvidás de disfrutar un poco. La vida va pasando. Empecé a contarlo y me sentí mejor cuando empecé a decir: 'Che, mirá que iba a 220 km/h'".