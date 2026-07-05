Quién es el DT de Egipto, el equipo que se enfrentará con la Selección Argentina el próximo martes
El seleccionado africano viene de eliminar a Australia desde los doce pasos y busca los cuartos de final por primera vez en su historia. Los detalles en la nota.
Egipto afrontará uno de los partidos más importantes de su historia cuando se enfrente a Argentina este martes, desde las 13 (hora de Argentina), por los octavos de final del Mundial 2026.
El conjunto africano buscará dar el gran golpe del torneo y meterse por primera vez en los cuartos de final de una Copa del Mundo.
La selección egipcia llega en un gran momento tras finalizar segunda en el Grupo G con cinco puntos, la misma cantidad que Bélgica, aunque con menor diferencia de gol. En la primera ronda eliminatoria dio un nuevo paso histórico al eliminar por penales a Australia, en un duelo cargado de dramatismo e intensidad.
Detrás de esta campaña aparece la figura de Hossam Hassan. Considerado una de las máximas leyendas del fútbol egipcio, el histórico delantero asumió el desafío de conducir a la selección y buscará escribir una nueva página dorada frente a la vigente campeona del mundo.
Hossam Hassan convirtió a Egipto en un sueño mundialista
Hassan cerró su etapa como futbolista con 39 títulos oficiales, una cifra que lo convirtió en el jugador más ganador de la historia del fútbol africano.
Su legado lo transformó en uno de los grandes ídolos de Egipto y, tras una extensa carrera dentro de las canchas, asumió el desafío que siempre había deseado: conducir a la selección nacional en una Copa del Mundo.
Entre los momentos más emblemáticos de su trayectoria aparece el tanto que le marcó a Argelia en las Eliminatorias rumbo a Italia 1990, un gol que permitió el regreso de Egipto al Mundial después de una larga ausencia.
Ahora busca dejar su huella desde el banco de suplentes. En el Mundial 2026 ya consiguió un hecho histórico al guiar a Egipto hacia su primera victoria en una Copa del Mundo, con el 3 a 1 sobre Nueva Zelanda, y luego logró la clasificación a los octavos de final.
Con Mohamed Salah como principal figura y un grupo que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años, Egipto intentará sorprender a Argentina y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial.
De esta manera, Hassan, uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol egipcio, buscará sumar un nuevo capítulo a una carrera repleta de éxitos.
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