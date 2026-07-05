Quién es el DT de Egipto, el equipo que se enfrentará con la Selección Argentina el próximo martes

Mohamed Salah es la principal figura de Egipto.

Su legado lo transformó en uno de los grandes ídolos de Egipto y, tras una extensa carrera dentro de las canchas, asumió el desafío que siempre había deseado: conducir a la selección nacional en una Copa del Mundo.

Entre los momentos más emblemáticos de su trayectoria aparece el tanto que le marcó a Argelia en las Eliminatorias rumbo a Italia 1990, un gol que permitió el regreso de Egipto al Mundial después de una larga ausencia.

Ahora busca dejar su huella desde el banco de suplentes. En el Mundial 2026 ya consiguió un hecho histórico al guiar a Egipto hacia su primera victoria en una Copa del Mundo, con el 3 a 1 sobre Nueva Zelanda, y luego logró la clasificación a los octavos de final.

Con Mohamed Salah como principal figura y un grupo que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años, Egipto intentará sorprender a Argentina y alcanzar por primera vez los cuartos de final de un Mundial.

De esta manera, Hassan, uno de los nombres más importantes de la historia del fútbol egipcio, buscará sumar un nuevo capítulo a una carrera repleta de éxitos.