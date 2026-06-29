Marcelo Gallardo, uno de los candidatos a reemplazar a Bielsa en la Selección de Uruguay
Tras la eliminación de la Celeste y la inminente salida del rosarino, el nombre del exentrenador de River comenzó a sonar con fuerza como posible reemplazante.
La temprana eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 abrió un nuevo escenario para la Selección. Con la salida de Marcelo Bielsa prácticamente definida luego del fracaso deportivo, comenzaron a circular diferentes nombres para ocupar el banco de suplentes, y uno de los que rápidamente tomó fuerza fue el de Marcelo Gallardo.
La campaña de la Celeste estuvo muy lejos de las expectativas. El equipo no logró imponer la idea futbolística del "Loco" y cerró su participación con dos empates, frente a Arabia Saudita y Cabo Verde, además de una derrota ante España que terminó decretando la eliminación prematura, siendo que se esperaba un duelo contra Argentina en los 16avos. de final.
Ese resultado aceleró el final del ciclo del entrenador rosarino y obligó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a comenzar la búsqueda de un nuevo conductor con la mira puesta en el futuro y, especialmente, en la próxima Copa del Mundo, que tendrá al país como uno de los organizadores.
El exdirector técnico de River se encuentra actualmente sin trabajo y su trayectoria lo ubica entre los entrenadores más prestigiosos del continente. Además, conoce de cerca el fútbol uruguayo, ya que inició allí su carrera como entrenador al frente de Nacional de Montevideo, donde dirigió entre 2011 y 2012 y obtuvo dos títulos que marcaron el comienzo de su exitoso recorrido en los bancos de suplentes.
Oscar Ruggeri reveló cuál fue la respuesta que recibió del propio Gallardo
No obstante, según reveló Oscar Ruggeri durante una emisión de ESPN, hasta el momento no existió ningún contacto formal entre Gallardo y la dirigencia de la selección uruguaya. El exdefensor aseguró haber conversado personalmente con el entrenador y transmitió la respuesta que recibió cuando le preguntó por las versiones que circulaban.
“Yo hablé con él y me dijo que no le había hablado nadie”, afirmó Ruggeri, descartando así que existieran negociaciones avanzadas o una propuesta concreta para hacerse cargo del seleccionado. Más allá de esa aclaración, el nombre del "Muñeco" continúa apareciendo entre los principales candidatos por el prestigio que construyó a lo largo de su carrera.
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