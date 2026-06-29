Marcelo Gallardo, uno de los candidatos a reemplazar a Bielsa en la Selección de Uruguay

Embed "ME DIJO QUE NO LE HABÍA HABLADO NADIE." Oscar Ruggeri contó que habló con Marcelo Gallardo sobre los rumores que lo vinculaban a la Selección de Uruguay.



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Oscar Ruggeri reveló cuál fue la respuesta que recibió del propio Gallardo

No obstante, según reveló Oscar Ruggeri durante una emisión de ESPN, hasta el momento no existió ningún contacto formal entre Gallardo y la dirigencia de la selección uruguaya. El exdefensor aseguró haber conversado personalmente con el entrenador y transmitió la respuesta que recibió cuando le preguntó por las versiones que circulaban.

“Yo hablé con él y me dijo que no le había hablado nadie”, afirmó Ruggeri, descartando así que existieran negociaciones avanzadas o una propuesta concreta para hacerse cargo del seleccionado. Más allá de esa aclaración, el nombre del "Muñeco" continúa apareciendo entre los principales candidatos por el prestigio que construyó a lo largo de su carrera.