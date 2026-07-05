La drástica decisión que analiza Alfaro luego de la eliminación de Paraguay ante Francia

Pese a las dudas, Alfaro dejó en claro el profundo vínculo que construyó con el fútbol paraguayo desde su llegada: "Yo honestamente no sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay". Y profundizó: "En ningún lugar del mundo voy a estar más cuidado, más protegido y mejor tratado que en Paraguay. Eso es esencial para quien quiso intentar una revolución".

De todas maneras, remarcó que, si continúa, el desafío será todavía mayor: "Con lo que se hizo hasta acá no alcanza. De la misma manera que lo dije después de clasificar al Mundial, con lo que hicimos hasta acá no nos alcanza para el Mundial 2030".

Luego de llevar a Paraguay nuevamente a una Copa del Mundo y protagonizar una histórica eliminación de Alemania en los 16avos de final, el futuro de Gustavo Alfaro quedó abierto por primera vez desde su llegada al seleccionado guaraní.