La drástica decisión que analiza Alfaro luego de la eliminación de Paraguay ante Francia
El entrenador argentino sembró dudas sobre su continuidad después de la derrota ante Francia y confesó que evalúa ponerle fin a su carrera como director técnico.
La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una fuerte reflexión de Gustavo Alfaro. El entrenador argentino reveló que analizará junto a su familia si continúa al frente de la Albirroja o si, finalmente, llegó el momento de retirarse de la dirección técnica.
El entrenador contó que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, le manifestó el deseo de que continúe al frente del seleccionado: "Recién en el vestuario Robert me dijo: 'Profe, este fue el primer round, necesitamos contar con usted para el segundo round'. Es la primera vez que hablamos en serio de esto adelante de los jugadores, adelante de todo el mundo".
Sin embargo, Alfaro dejó en claro que la decisión excede lo futbolístico: "Yo le vengo corriendo el arco a mi familia desde hace cinco o seis años. Les decía que a los 60 me retiraba, ya tengo 63. Jugué el Mundial con Ecuador y les dije: 'Ya está, juego el Mundial y me retiro'. Paraguay me dio la chance de poder tener otro Mundial y les dije: 'Cuando termine el Mundial de Paraguay, listo, ya está'". Luego agregó: "Tengo que hablar con mi familia. Es una decisión de familia. No es una especulación bajo ningún punto".
El entrenador explicó que todavía no está en condiciones de tomar una decisión porque la eliminación sigue muy presente. "Hoy yo tengo heridas abiertas, hoy estoy sangrando. Entonces hoy lo que menos puedo hacer es razonar con equilibrio. Necesito que baje la espuma para que decante lo que tenga que decantar".
Alfaro también reveló cuáles son sus próximos pasos antes de definir su futuro: "Necesito respirar. Necesito volver a estar con mi familia, ir a Rafaela, visitar a mis hijas y a mi nieta. Necesito un tiempo. Eso no quiere decir seis meses, pero sí un tiempo, porque lo peor que podría hacer es decir que sí y en septiembre ya no dar más".
Pese a las dudas, Alfaro dejó en claro el profundo vínculo que construyó con el fútbol paraguayo desde su llegada: "Yo honestamente no sé lo que voy a hacer de mi vida profesional. No hay un lugar más cómodo en mi vida que Paraguay". Y profundizó: "En ningún lugar del mundo voy a estar más cuidado, más protegido y mejor tratado que en Paraguay. Eso es esencial para quien quiso intentar una revolución".
De todas maneras, remarcó que, si continúa, el desafío será todavía mayor: "Con lo que se hizo hasta acá no alcanza. De la misma manera que lo dije después de clasificar al Mundial, con lo que hicimos hasta acá no nos alcanza para el Mundial 2030".
Luego de llevar a Paraguay nuevamente a una Copa del Mundo y protagonizar una histórica eliminación de Alemania en los 16avos de final, el futuro de Gustavo Alfaro quedó abierto por primera vez desde su llegada al seleccionado guaraní.
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