Marcelo Gallardo se despide del Mundial 2026: ¿qué pasó?

Más allá de esos rumores, el propio Gallardo dejó en claro que su despedida de Disney+ responde a compromisos asumidos con anterioridad y no a una decisión de último momento. De hecho, desde el inicio de su participación se trató de una colaboración especial para la cobertura del Mundial, aprovechando un período en el que permanecía sin actividad en un banco de suplentes.

Con un exitoso recorrido como entrenador, marcado por la histórica etapa que protagonizó en River Plate y por su posterior paso por el fútbol de Arabia Saudita, Gallardo continúa siendo uno de los técnicos más cotizados del continente. Cada vez que su nombre queda desvinculado de un proyecto deportivo reaparecen versiones que lo relacionan con distintos clubes y selecciones, una situación que volvió a repetirse durante esta Copa del Mundo.