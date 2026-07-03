Marcelo Gallardo se despide del Mundial 2026: ¿qué pasó?
Marcelo Gallardo confirmó al aire que no seguirá como comentarista de Disney+ en la Copa del Mundo debido a compromisos previamente asumidos.
Marcelo Gallardo le puso punto final a su participación en las transmisiones del Mundial 2026. El exdirector técnico de River sorprendió a los televidentes al anunciar, en la previa del encuentro entre la Selección argentina y Cabo Verde, que esa sería su última aparición como integrante del equipo periodístico de Disney+, donde compartió la cobertura de los partidos de la Albiceleste junto a Sebastián "Pollo" Vignolo, Carlos Tevez y Sergio "Kun" Agüero.
Desde el comienzo de la Copa del Mundo, Gallardo aportó una mirada táctica y analítica que rápidamente encontró buena recepción entre los hinchas. Su presencia les otorgó un matiz diferente a las transmisiones, combinando el análisis futbolístico con la experiencia de haber dirigido durante años al más alto nivel. Esa impronta, sumada al intercambio permanente con Tevez, Agüero y Vignolo, terminó por conformar un cuarteto que se convirtió en uno de los grandes atractivos de la cobertura del certamen.
Sin embargo, antes del inicio del compromiso frente a Cabo Verde, el "Muñeco" sorprendió al revelar que no continuará en la pantalla. "Hasta acá llegó mi participación. Tengo obligaciones que tengo que cumplir. Gracias por el espacio", expresó al aire, sin brindar mayores precisiones sobre cuáles serán esos compromisos, aunque dejando en claro que su salida ya estaba prevista desde antes del comienzo del torneo.
La despedida no pasó inadvertida para el resto del equipo. Carlos Tevez tomó la palabra y destacó el clima que se generó durante las transmisiones. "La Selección junta y eso es lo que tratamos de transmitir. La verdad que fue un gusto trabajar con Marcelo", señaló el exdelantero, quien compartió buena parte de la cobertura con Gallardo y protagonizó con él distintos intercambios futbolísticos que tuvieron una amplia repercusión entre los espectadores.
El anuncio llegó, además, en un contexto particular. En las últimas horas volvieron a cobrar fuerza las versiones que ubican a Gallardo como uno de los principales candidatos para asumir la conducción técnica de la selección de Uruguay. Si bien no existe una confirmación oficial y el entrenador evitó hacer cualquier referencia al tema durante la transmisión, la coincidencia temporal alimentó las especulaciones alrededor de su futuro inmediato.
Más allá de esos rumores, el propio Gallardo dejó en claro que su despedida de Disney+ responde a compromisos asumidos con anterioridad y no a una decisión de último momento. De hecho, desde el inicio de su participación se trató de una colaboración especial para la cobertura del Mundial, aprovechando un período en el que permanecía sin actividad en un banco de suplentes.
Con un exitoso recorrido como entrenador, marcado por la histórica etapa que protagonizó en River Plate y por su posterior paso por el fútbol de Arabia Saudita, Gallardo continúa siendo uno de los técnicos más cotizados del continente. Cada vez que su nombre queda desvinculado de un proyecto deportivo reaparecen versiones que lo relacionan con distintos clubes y selecciones, una situación que volvió a repetirse durante esta Copa del Mundo.
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