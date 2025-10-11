Sorpresa: los tres nombres inéditos de Marcello Gallardo en la lista de concentrados para recibir a Sarmiento
Apremiado por las bajas por lesión, suspensión y fecha FIFA, el entrenador de River tuvo que recurrir a nombres sin rodaje para el choque de local de este domingo.
River recibe este domingo a Sarmiento de Junín, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol, en un contexto de muchas bajas entre lesiones, sanciones y la fecha FIFA, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo sorprendió con una lista de concentrados con varios nombres desconocidos.
El encuentro se disputa este domingo desde las 19.15 horas en el estadio Más Monumental, con arbitraje de X y televisación de TNT Sports.
El "Millonario" llega necesitado, luego de tres derrotas al hilo, pese a la victoria ante Racing por Copa Argentina. Si bien no parece correr riesgo su clasificación a los playoffs, el gran objetivo parece ser la Tabla Anual para asegurar el boleto a la próxima Copa Libertadores.
En este marco, entrenador tiene que rearmar el equipo debido a que, a las bajas por lesión y sanción, como el caso de Enzo Pérez y Juan Portillo, se suman los convocados para sus selecciones para la fecha FIFA: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Matías Galarza, Kevin Castaño y Juan Fernando.
Entre los regresos, se destaca las vueltas de Maximiliano Salas, luego que la AFA resolviera sacarle una fecha de suspensión; Maxi Meza, que no jugaba desde el Mundial de Clubes; y de Sebastián Driussi. También vuelven a ser convocados los juveniles Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta.
Los tres nombres inéditos son el arquero Franco Jaroszewicz, debido a que Jeremías Ledesma está lesionado; el lateral izquierdo Lisandro Bajú y el mediocampista ofensivo Cristan Leonel Jaime, quien luego de algunas idas y vueltas, firmó su contrato.
La probable formación de River ante Sarmiento
Sin confirmación por parte de Marcelo Gallardo y a menos de 24 horas del partido, River formaría con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Agustín De la Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi o Miguel Borja.
