Sorpresa: los tres nombres inéditos de Marcello Gallardo en la lista de concentrados para recibir a Sarmiento

Entre los regresos, se destaca las vueltas de Maximiliano Salas, luego que la AFA resolviera sacarle una fecha de suspensión; Maxi Meza, que no jugaba desde el Mundial de Clubes; y de Sebastián Driussi. También vuelven a ser convocados los juveniles Bautista Dadín, Agustín De La Cuesta y Thiago Acosta.

Los tres nombres inéditos son el arquero Franco Jaroszewicz, debido a que Jeremías Ledesma está lesionado; el lateral izquierdo Lisandro Bajú y el mediocampista ofensivo Cristan Leonel Jaime, quien luego de algunas idas y vueltas, firmó su contrato.

image

La probable formación de River ante Sarmiento

Sin confirmación por parte de Marcelo Gallardo y a menos de 24 horas del partido, River formaría con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Nacho Fernández, Agustín De la Cuesta, Giuliano Galoppo; Santiago Lencina; Maxi Salas y Facundo Colidio o Sebastián Driussi o Miguel Borja.