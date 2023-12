Gallardo en Arabia Saudita: la prohibición que le impide acompañar a sus jugadores

En el video, se lo puede ver al Muñeco bajar de saco, camisa, pantalón y zapatos negros arribando al estadio, y lo que llamó la atención es por qué lo hizo de manera particular y no junto a todo el plantel. Según explicó el periodista Diego Borinsky, el cuerpo técnico fue de esa manera porque su equipo no está jugando en su estadio, ya que está reservado para el Mundial de Clubes. “Están jugando en La Meca, y allí solo pueden pernoctar los musulmanes. Por eso los musulmanes del equipo pernoctaron allí”, señaló a través de Twitter.