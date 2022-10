Las horas previas al anuncio de Gallardo: una bomba atómica inesperada

El viraje de la decisión del técnico se habría dado en el último tiempo. Más allá de que este 2022 no fue el mejor desde lo deportivo para River, no habría sido el único motivo de la decisión. Cuestiones personales habrían llevado a Gallardo a la decisión de no renovar y no sería de extrañar que se tome un año sabático en el exterior del país.

Tan convencida estaba la dirigencia de que Gallardo seguiría por lo menos un año más, que no estaba trabajando en la búsqueda de un director técnico. Las gestiones que derivaron en las primeras informaciones sobre el posible reemplazante del técnico más preponderante en la historia de River Plate empezaron literalmente este miércoles una vez conocida la inesperada y no querida noticia.