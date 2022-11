Sentido de pertenencia: Marcelo Gallardo visitó la pensión de River

pension river gallardo

"A mí mis viejos me acompañaron mucho pero en silencio, sin presionarme, sin remarcarme los errores, eso es importante", sostuvo. Y agregó: "Cuando yo estaba en su lugar, recordaba todo el tiempo el sacrificio que hacían mis papás, el esfuerzo que hacían por mí, y eso me servía para no claudicar, no tirar la toalla".

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al DT. Una de las primeras fue “¿Cómo hiciste para superar las adversidades de estos años y para dar vuelta partidos como Cruzeiro o Gremio?".

"’¿Cómo hice?’ No, ‘cómo hicimos’. Hicimos. Siempre salimos adelante con la fortaleza de todo un equipo y de un grupo de trabajo", remarcó Gallardo en su respuesta.

El flamante DT también habló sobre las claves durante la carrera de un futbolista: "Es importante enfocarse en uno mismo y no echarle siempre la culpa al otro. No echarle la culpa al técnico si no jugás, o a tus compañeros si no te pasan la pelota. El foco está en uno".

Gallardo quiere que jueguen todos en los amistosos de despedida

https://twitter.com/RiverPlate/status/1588274125264809984 Entrenamiento en River Camp. pic.twitter.com/UsCvbZVALc — River Plate (@RiverPlate) November 3, 2022

El entrenador de River , Marcelo Gallardo, quiere que jueguen todos los integrantes del plantel en los dos amistosos de despedida de la semana que viene.

Tras una jornada de descanso, los jugadores volvieron al trabajo ayer a la mañana en el predio de Ezeiza y, tal como sucedió lunes y martes, el Muñeco decidió una rutina física y fútbol en espacios reducidos.

A excepción de Andrés Herrera y David Martínez, ambos con molestias musculares, el resto de los futbolistas se movieron con intensidad en especial los que la semana pasada estuvieron lesionados: Santiago Simón, Bruno Zuculini y Leandro González Pírez.

Los dos jugadores que no van a estar en los amistosos son Franco Armani, quien la semana que viene ya empieza a trabajar con la Selección argentina, y Elías Gómez, a quien le practicaron una artroscopia por un síndrome meniscal.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1588569652103630853 Acción para Felipe pic.twitter.com/phbMXVpilZ — River Plate (@RiverPlate) November 4, 2022

Inclusive se espera que el lateral paraguayo Robert Rojas, que sufrió una fractura de tibia y peroné el pasado 6 de abril, pueda jugar el segundo partido para llegar con minutos de juego a la pretemporada de diciembre.

Los amistosos del 9 de diciembre ante Colo Colo en Viña del Mar y del 13 de diciembre en Mendoza ante el Betis de Manuel Pellegrini pueden ser la despedida también para jugadores históricos como Javier Pinola, Jonatan Maidana y Juan Fernando Quintero.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1588566906079916033 en River Camp pic.twitter.com/0oitaMF6R8 — River Plate (@RiverPlate) November 4, 2022

Si bien ninguno tomó decisiones definitivas de cara a la temporada 2023, puesto que a los tres se les termina el contrato, en todos los casos se mantienen las dudas que se van a resolver cuando asuma el nuevo entrenador, Martin Demichelis, a fin de mes.

Maidana, con 37 años, tendrá una charla con la dirigencia y con el nuevo cuerpo técnico, luego de no tener continuidad por diferentes lesiones desde su regreso el año pasado. Es probable que no continúe en el equipo.

Mientras, Pinola no decidió si sigue jugando en el Nuremberg de Alemania o si se sumará al cuerpo técnico de Demichelis, y Juanfer Quintero tiene que negociar un nuevo contrato con la compra del pase por parte de River.

Por otro lado, la versión sobre que Matías Gallardo, hijo del Muñeco, podía ser parte de la delegación que jugará los amistosos internacionales la semana que viene, por ahora fue negada desde River.

La noticia circuló luego que River publicase videos y fotos del entrenamiento del martes pasado cuando el "Chino" Gallardo subió con otros chicos de reserva a entrenar y ser parte de los trabajos con pelota.

Sin embargo, sólo trabajó el martes en una práctica habitual donde van rotando chicos de la reserva y ayer a la mañana siguió entrenando en el predio con su categoría a cargo de Jonatan Larrosa y Ernesto Farías.

El plantel tendrá descanso el fin de semana y el lunes que viene se inicia la parte final del semestre con los viajes a Chile y luego a Mendoza antes del inicio de las vacaciones que durarán hasta el 13 de diciembre.