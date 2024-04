Marcelo Moretti apuntó contra Insúa tras su salida de San Lorenzo: "Dijo muchas mentiras"

"Insua dijo muchas mentiras. Nunca le dije que habían 15 millones de dólares. Me pareció raro que diga que no pidió a los jugadores. Todos los refuerzos fueron con su consentimiento. Le mantuvimos la base del equipo", dijo el mandatario en una entrevista con ESPN. Y además, agregó: “Intentamos respaldarlo hasta donde pudimos. Su idea de juego no le llegaba a los jugadores. Yo fui la persona que más quiso que se quedara en el club. Su salida fue netamente deportiva”.