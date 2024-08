La decisión de Marcelo Moretti tras las polémicas declaraciones de Néstor Ortigoza

Embed Marcelo Moretti tomó la decisión de ECHAR a Néstor Ortigoza de su cargo en el fútbol profesional de San Lorenzo, tras las declaraciones del ex-futbolista.



Qué dijo Néstor Ortigoza contra la dirigencia de San Lorenzo

"Estamos en un momento de quiebre, en un momento en el que tenemos que juntarnos y ver qué es lo mejor para San Lorenzo. Porque pasaron cosas y están pasando cosas que no están buenas. Tenemos que ser conscientes y ver el futuro de San Lorenzo", comenzó expresando el exfutbolista con mucha bronca.

Y además, agregó: "La verdad, el mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para estar encargado de fútbol y yo asumí ese compromiso. Asumí el compromiso con la gente, no era fácil porque me quieren mucho y dieron su voto de confianza. Hoy van 7 meses, el otro día fui a la cancha de Independiente y no me dejaron entrar porque no estaba en la lista. Ponen un pasacalles diciendo Ortigoza es de Boca. Traen un refuerzo para la Reserva y me saltean. Contrataron jugadores que yo, como mánager, no pedí. No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli".

En ese sentido, en diálogo con Pelota Parada, programa de TNT Sports, sumó a su relato: "Me trajeron para manejar el fútbol de San Lorenzo, no podemos ser tan desprolijos. Yo quiero hacerme responsable de lo que me toca. Después, traen un jugador que yo no pedí y la cara la tengo que poner yo. No estoy echando culpas, pero no me puedo hacer responsable de lo que no decidí. Yo tengo un nombre en San Lorenzo y no puedo decir 'me voy' y fallarle a la gente".