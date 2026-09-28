Marcos "Huevo" Acuña sorprendió a los hinchas de Ferro tras participar de las elecciones en el club

El “Huevo” Acuña y su vínculo con Ferro

Su salida del club se produjo en 2014, cuando Racing apareció como el siguiente paso de su carrera. Con la Academia consiguió su primer título profesional. Después llegaría el salto al fútbol europeo, primero en Sporting de Lisboa y luego en Sevilla.

Marcos "Huevo" Acuña

En España terminó de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más importantes de su generación. Con Sevilla ganó la Europa League 2022-23 y sus actuaciones lo mantuvieron dentro de la consideración de la Selección que dirige Lionel Scaloni. Luego de varias temporadas en Europa, regresó al fútbol argentino para jugar en River.

El punto más alto de su carrera llegó con la camiseta argentina. Acuña fue parte del plantel que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Después de levantar la Copa del Mundo, regresó a Ferro y recibió un reconocimiento especial: el club lo nombró Socio Honorario. En aquella visita, recordó sus primeros pasos y aseguró que llevaba a la institución “en el corazón”.