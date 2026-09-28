Marcos "Huevo" Acuña sorprendió a los hinchas de Ferro tras participar de las elecciones en el club
Mientras Ferro se ilusiona con el ascenso después de 26 años, el campeón del mundo ratificó su amor por el club de Caballito y votó como un hincha y socio más.
El campeón del mundo en Qatar, Marcos "Huevo" Acuña, no oculta su amor por Ferro, el club en el que se formó y del que es hincha confeso. El domingo el hoy jugador de River sorprendió a los socios e hinchas del club de Caballito tras acercarse hasta el Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri para participar de las elecciones que definieron a las nuevas autoridades.
El vínculo del lateral izquierdo con Ferro es más que estrecho. Además de ser hincha y socio del club, su mujer, María Julia Silva, integró como vocal titular una de las listas que participaron de los comicios. Su suegro, Darío Silva, también formó parte de la elección como candidato a vicepresidente primero de Somos Ferro, la agrupación que finalmente se impuso ayer en las elecciones y que logró desbancar al oficialismo después de años.
La relación del Huevo con Ferro comenzó cuando todavía era un adolescente. Después de varios intentos fallidos en otros clubes, llegó a las inferiores del conjunto de Caballito y allí encontró el lugar donde pudo desarrollar su carrera. Acuña disputó 117 partidos con la camiseta de Ferro antes de dar el salto a Racing y luego al fútbol internacional.
En Ferro, Acuña no solamente se formó como futbolista: también construyó parte de su vida personal. Allí conoció a su ahora esposa, también oriunda de Zapala, y comenzó una relación que continúa hasta la actualidad. Por eso, su regreso a Caballito tuvo un significado especial más allá de las elecciones.
Mientras juega en River el Huevo sigue de cerca la campaña de Ferro que, a cinco fechas del final del torneo de la Primera Nacional, sigue primero con seis puntos de ventajas sobre su inmediato seguidor, Morón, y se ilusiona con jugar la gran final por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.
El “Huevo” Acuña y su vínculo con Ferro
Su salida del club se produjo en 2014, cuando Racing apareció como el siguiente paso de su carrera. Con la Academia consiguió su primer título profesional. Después llegaría el salto al fútbol europeo, primero en Sporting de Lisboa y luego en Sevilla.
En España terminó de consolidarse como uno de los laterales izquierdos más importantes de su generación. Con Sevilla ganó la Europa League 2022-23 y sus actuaciones lo mantuvieron dentro de la consideración de la Selección que dirige Lionel Scaloni. Luego de varias temporadas en Europa, regresó al fútbol argentino para jugar en River.
El punto más alto de su carrera llegó con la camiseta argentina. Acuña fue parte del plantel que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. Después de levantar la Copa del Mundo, regresó a Ferro y recibió un reconocimiento especial: el club lo nombró Socio Honorario. En aquella visita, recordó sus primeros pasos y aseguró que llevaba a la institución “en el corazón”.
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