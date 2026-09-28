La confesión de Enner Valencia después de su triplete con Boca ante Racing: "Es inolvidable"

“Sabía que llegar acá iba a ser difícil por cómo estaba el plantel ya formado. Ahora se dio para entrar y ayudar al equipo para que pueda ganar”, explicó Valencia después de convertirse en la figura de la noche.

El atacante también destacó el trabajo que realizó desde su llegada para recuperar su mejor condición física y poder competir al mismo ritmo que sus compañeros. “Me fui poniendo bien físicamente a la par con mis compañeros y he jugado pocos partidos. Sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para eso”, agregó.

El agradecimiento a Leandro Paredes

Después del encuentro, Valencia también tuvo palabras de reconocimiento para Leandro Paredes, quien tuvo un gesto con él durante la premiación posterior al partido. El mediocampista le cedió el premio al mejor jugador del encuentro que había recibido por parte de la transmisión televisiva. El ecuatoriano valoró especialmente esa actitud y la vinculó con la personalidad del capitán.

“Hoy con el gesto que hace, te das cuenta de la personalidad que tiene”, expresó Valencia sobre Paredes. Además, destacó la importancia que tiene el mediocampista dentro del plantel xeneize: “Sabemos la grandeza que tiene Leandro Paredes, es un capitán que siempre está detrás de nosotros”.

La noche también permitió que Valencia hablara sobre el objetivo colectivo que tiene Boca en la Copa Argentina. Después de una actuación individual determinante, el delantero dejó en claro que la intención es pelear por el título. “Tenemos un gran plantel y podemos ser campeones”, manifestó.

Los números de Valencia en Boca

Desde su llegada al conjunto de la Ribera, Valencia disputó nueve partidos, en los que consiguió convertir cuatro goles y aportar una asistencia. Su actuación ante Racing representó, además, un punto destacado dentro de su adaptación al fútbol argentino.

El propio delantero reconoció las dificultades que atravesó durante sus primeros meses y valoró especialmente la oportunidad de haber podido ingresar para cambiar el rumbo del encuentro. “La verdad es que hoy le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles. Esto es inolvidable, está entre los mejores momentos de mi carrera”, expresó en diálogo con TyC Sports.