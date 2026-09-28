La confesión de Enner Valencia después de su triplete con Boca ante Racing: "Es inolvidable"
El delantero ecuatoriano ingresó cuando el Xeneize perdía 2-0, convirtió tres goles de cabeza en poco más de 20 minutos y terminó siendo decisivo por la Copa Argentina.
Enner Valencia tuvo una noche que difícilmente olvidará con la camiseta de Boca. El delantero ecuatoriano ingresó durante el segundo tiempo, cuando el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena estaba dos goles abajo frente a Racing, y en poco más de 20 minutos consiguió marcar tres veces para transformar por completo el partido.
El resultado final fue 3-2 para el Xeneize, con Valencia como principal protagonista de una remontada que cambió la historia del encuentro en la Copa Argentina 2026. Sus tres goles llegaron de cabeza y permitieron que el conjunto xeneize pasara de estar contra las cuerdas a quedarse con una victoria que lo mantiene con vida en la competencia.
Después del partido, el atacante habló sobre el significado de su actuación y reconoció que atravesó dificultades desde su llegada al club: “Sabía que llegar acá iba a ser difícil, venía de tiempo parado. Este momento es inolvidable, uno de los más impresionantes de mi carrera. A nivel físico me siento muy bien, espero poder jugar un poco más”, explicó.
Enner Valencia contó cómo vivió su llegada a Boca
El goleador también se refirió al proceso de adaptación que tuvo desde su llegada al fútbol argentino y a la exigencia que implica jugar en Boca. El ecuatoriano arribó en este mercado de pases como jugador libre desde Pachuca de México. Hasta el encuentro frente a Racing había tenido una participación acotada debido a su situación física y a la competencia existente dentro del plantel.
“Sabía que llegar acá iba a ser difícil por cómo estaba el plantel ya formado. Ahora se dio para entrar y ayudar al equipo para que pueda ganar”, explicó Valencia después de convertirse en la figura de la noche.
El atacante también destacó el trabajo que realizó desde su llegada para recuperar su mejor condición física y poder competir al mismo ritmo que sus compañeros. “Me fui poniendo bien físicamente a la par con mis compañeros y he jugado pocos partidos. Sabía que viniendo a Boca iba a ser así. Acá siempre tenés que ganar y nos preparamos para eso”, agregó.
El agradecimiento a Leandro Paredes
Después del encuentro, Valencia también tuvo palabras de reconocimiento para Leandro Paredes, quien tuvo un gesto con él durante la premiación posterior al partido. El mediocampista le cedió el premio al mejor jugador del encuentro que había recibido por parte de la transmisión televisiva. El ecuatoriano valoró especialmente esa actitud y la vinculó con la personalidad del capitán.
“Hoy con el gesto que hace, te das cuenta de la personalidad que tiene”, expresó Valencia sobre Paredes. Además, destacó la importancia que tiene el mediocampista dentro del plantel xeneize: “Sabemos la grandeza que tiene Leandro Paredes, es un capitán que siempre está detrás de nosotros”.
La noche también permitió que Valencia hablara sobre el objetivo colectivo que tiene Boca en la Copa Argentina. Después de una actuación individual determinante, el delantero dejó en claro que la intención es pelear por el título. “Tenemos un gran plantel y podemos ser campeones”, manifestó.
Los números de Valencia en Boca
Desde su llegada al conjunto de la Ribera, Valencia disputó nueve partidos, en los que consiguió convertir cuatro goles y aportar una asistencia. Su actuación ante Racing representó, además, un punto destacado dentro de su adaptación al fútbol argentino.
El propio delantero reconoció las dificultades que atravesó durante sus primeros meses y valoró especialmente la oportunidad de haber podido ingresar para cambiar el rumbo del encuentro. “La verdad es que hoy le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles. Esto es inolvidable, está entre los mejores momentos de mi carrera”, expresó en diálogo con TyC Sports.
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