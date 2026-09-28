La decisión de Rodolfo Arruabarrena antes de Boca-Racing que sorprendió a todos en el club
El entrenador del Xeneize pasó por el quirófano, pero continuó trabajando con el plantel durante toda la semana previa al triunfo que llevó al equipo a las semifinales de la Copa Argentina.
Rodolfo Arruabarrena atravesó una semana muy particular antes del partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina 2026. El entrenador fue operado el martes por dos hernias, pero apenas terminó la intervención decidió mantenerse vinculado al día a día del plantel y no modificó la planificación previa al importante encuentro.
La operación se realizó durante la tarde del martes según contó Leandro "Tato" Aguilera, luego del entrenamiento matutino que el equipo había desarrollado en Boca Predio. Si bien se trató de una intervención menor, el cuerpo médico y los dirigentes consideraron conveniente que el director técnico bajara el ritmo durante algunos días.
El Vasco, sin embargo, entendió que la preparación para el partido ante Racing requería su presencia en Ezeiza. El encuentro tenía un peso especial porque ponía en juego el pase a las semifinales y representaba la posibilidad de quedar a solamente dos partidos de conseguir un nuevo título. Por eso, volvió rápidamente a su rutina junto al plantel y se mantuvo involucrado en todos los detalles del trabajo semanal.
El Vasco Arruabarrena dirigió las prácticas antes del partido
El entrenador estuvo al frente de los entrenamientos del miércoles, jueves, viernes y sábado, antes de viajar a Rosario junto con sus dirigidos y el resto de la delegación. Durante esos días, el cuerpo técnico trabajó en distintos aspectos del partido ante Racing, con especial atención a un cruce que podía marcar un momento importante de la temporada.
Arruabarrena buscó mantener la concentración del grupo y preparar las alternativas necesarias para afrontar un encuentro de alta exigencia. La decisión de continuar con su actividad habitual también estuvo relacionada con el momento que atraviesa Boca.
El equipo había conseguido una extensa racha positiva y llegaba al duelo con la posibilidad de prolongar su buen presente. Finalmente, consiguió cumplir el objetivo. Después de comenzar el partido en desventaja, reaccionó durante el segundo tiempo y consiguió una remontada espectacular para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.
Los cambios de Arruabarrena fueron determinantes
La clasificación no solamente tuvo como protagonista a los futbolistas. Las modificaciones realizadas durante el encuentro fueron determinantes para que Boca pudiera cambiar el desarrollo del partido. El entrenador movió piezas cuando el equipo más lo necesitaba y encontró respuestas en los jugadores que ingresaron desde el banco.
La reacción terminó siendo contundente y Boca logró revertir un marcador que lo tenía dos goles abajo. Arruabarrena vivió el tramo final del encuentro con la intensidad habitual. Cuando llegaron los goles de la remontada, el técnico se mostró eufórico, saltando y gritando junto a sus dirigidos.
La escena tuvo un detalle particular por lo ocurrido apenas unos días antes, aunque el entrenador dejó claro durante toda la semana que su prioridad estaba puesta en acompañar al plantel en un compromiso que consideraba fundamental.
Boca extendió su invicto y sigue en carrera
El triunfo ante Racing permitió que Boca llegara a 15 partidos sin perder y, además, aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.
La clasificación tiene un valor agregado para el conjunto de Arruabarrena porque mantiene abiertas sus posibilidades en los tres frentes que disputa durante la temporada. El equipo atraviesa una etapa exigente del calendario y deberá afrontar nuevos compromisos en las próximas semanas.
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