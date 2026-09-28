La decisión de Rodolfo Arruabarrena antes de Boca-Racing que sorprendió a todos en el club

El equipo había conseguido una extensa racha positiva y llegaba al duelo con la posibilidad de prolongar su buen presente. Finalmente, consiguió cumplir el objetivo. Después de comenzar el partido en desventaja, reaccionó durante el segundo tiempo y consiguió una remontada espectacular para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina.

Los cambios de Arruabarrena fueron determinantes

La clasificación no solamente tuvo como protagonista a los futbolistas. Las modificaciones realizadas durante el encuentro fueron determinantes para que Boca pudiera cambiar el desarrollo del partido. El entrenador movió piezas cuando el equipo más lo necesitaba y encontró respuestas en los jugadores que ingresaron desde el banco.

La reacción terminó siendo contundente y Boca logró revertir un marcador que lo tenía dos goles abajo. Arruabarrena vivió el tramo final del encuentro con la intensidad habitual. Cuando llegaron los goles de la remontada, el técnico se mostró eufórico, saltando y gritando junto a sus dirigidos.

La escena tuvo un detalle particular por lo ocurrido apenas unos días antes, aunque el entrenador dejó claro durante toda la semana que su prioridad estaba puesta en acompañar al plantel en un compromiso que consideraba fundamental.

Boca extendió su invicto y sigue en carrera

El triunfo ante Racing permitió que Boca llegara a 15 partidos sin perder y, además, aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

La clasificación tiene un valor agregado para el conjunto de Arruabarrena porque mantiene abiertas sus posibilidades en los tres frentes que disputa durante la temporada. El equipo atraviesa una etapa exigente del calendario y deberá afrontar nuevos compromisos en las próximas semanas.