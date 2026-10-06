Marcos Rojo dejó Racing y regresa a Estudiantes: la cifra millonaria y los detalles de su vuelta
El experimentado marcador central rescindió su vínculo con la Academia y cerró su retorno al club que lo vio nacer hasta diciembre de 2027.
El mercado de pases del fútbol argentino sacudió a todos con un movimiento de alto impacto. Marcos Rojo alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato con Racing y tiene todo listo para concretar su tan esperado regreso a Estudiantes de La Plata, la institución donde dio sus primeros pasos como profesional.
La operación entre la dirigencia del Pincha y el conjunto de Avellaneda se cerrará en un monto cercano al millón de dólares. Para destrabar la salida del defensor de 36 años, la entidad platense aportará un porcentaje mayoritario de esa suma, mientras que el resto del saldo se completará mediante la resignación de dinero por parte del propio futbolista en concepto de objetivos no cobrados en la Academia.
A su vez, el traspaso incluye una serie de cláusulas por incentivos deportivos: Racing podría percibir sumas adicionales en caso de que Estudiantes avance de fase en los certámenes internacionales. De no mediar inconvenientes de último momento, el zurdo se someterá a los chequeos médicos de rutina en las próximas horas y estampará su firma en el contrato que lo vinculará con la institución albirroja hasta diciembre de 2027.
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Con este retorno, el zaguero zurdo inicia una nueva etapa en el León tras su paso por el conjunto de Avellaneda. Estudiantes suma una pieza de jerarquía, liderazgo y amplia trayectoria internacional para reforzar la zaga central de cara a los exigentes compromisos de la temporada y afrontar de la mejor manera las semifinales de la Copa Libertadores, el gran sueño de la institución.
El zaguero acordó su desvinculación de la Academia por cerca de un millón de dólares, se realizará la revisión médica y estampará su firma con el Pincha hasta finales de 2027.
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