Marcos Rojo dejó Racing y regresa a Estudiantes: la cifra millonaria y los detalles de su vuelta

La operación entre la dirigencia del Pincha y el conjunto de Avellaneda se cerrará en un monto cercano al millón de dólares. Para destrabar la salida del defensor de 36 años, la entidad platense aportará un porcentaje mayoritario de esa suma, mientras que el resto del saldo se completará mediante la resignación de dinero por parte del propio futbolista en concepto de objetivos no cobrados en la Academia.