La furia de Melgarejo: el técnico argentino estalló contra los periodistas tras el triunfo de Cienciano

El momento de mayor tensión se vivió cuando le consultaron por la falta de contundencia y la imposibilidad de golear a los brasileños. Ante la insistencia, Melgarejo no se guardó nada: "Otro, otro, siguiente pregunta o me paro y me voy. A ti te quiero felicitar por las palabras que me dijiste cuando perdimos. Acá parece que son todos de Mineiro, de Garcilaso o de Cusco. A vos no te voy a contestar más, otra pregunta o me voy". Para justificar el trámite del partido, el entrenador recordó la condición humana de sus dirigidos: "Claro que todos queremos ganar por más goles, los jugadores son seres humanos, les corre sangre, se equivocan, están cansados, el arquero de ellos también trabaja".