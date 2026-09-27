Qué pasará con Marcos Rojo luego de la eliminación de Racing en Copa Argentina
El defensor de la Academia es pretendido por el Pincha y la eliminación ante Boca parece acelerar los procesos y crece la ilusión.
La dolorosa eliminación de Racing a manos de Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina encendió una verdadera mecha en el mercado de pases del fútbol argentino. Con el conjunto de Avellaneda fuera de una de sus grandes prioridades del semestre, el nombre de Marcos Rojo volvió a ubicarse en el centro de la escena ante el firme interés de Estudiantes de La Plata por repatriarlo de cara a la Copa Libertadores.
La dirigencia del Pincha, con Juan Sebastián Verón a la cabeza junto a Agustín Alayes y Marcos Angeleri, se movió con rapidez ante una urgencia futbolística. El cuerpo técnico platense sufre las bajas por sanción de Leandro González Pirez y Tomás Palacios para el choque de ida de semifinales frente a Flamengo, por lo que identificó en el experimentado zaguero de 36 años a la pieza ideal para reforzar el fondo.
Qué pasará con Marcos Rojo luego de la eliminación de Racing en Copa Argentina: ¿Vuelve a Estudiantes?
Antes del choque en Rosario, la cúpula albirroja tomó contacto directo con el futbolista y su entorno. En ese momento, Rojo agradeció la propuesta pero solicitó postergar cualquier definición para mantener la cabeza puesta en el compromiso de la Academia. Sin embargo, el doloroso desenlace frente al Xeneize modificó drásticamente el escenario.
Pese a convertirse en una figura respetada dentro del vestuario comandado por Juan Pablo Vojvoda, el panorama sin competencia eliminatoria en el horizonte de Racing acelera los rumores sobre su salida. El defensor zurdo vence su vínculo contractual en diciembre y la comisión directiva encabezada por Diego Milito no tiene intenciones iniciales de desprenderse de él sin una compensación económicamente favorable.
El reloj juega un papel determinante en la negociación. Estudiantes dispone de margen únicamente hasta el próximo 9 de octubre para inscribir modificaciones en la lista de buena fe de la Conmebol. Con la postura del jugador aún por definirse públicamente, los próximos días resultarán trascendentales para determinar si el subcampeón del mundo cierra su carrera con la camiseta del club que lo vio nacer o si cumple su contrato en Avellaneda.
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