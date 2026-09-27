Qué pasará con Marcos Rojo luego de la eliminación de Racing en Copa Argentina

La dolorosa eliminación de Racing a manos de Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina encendió una verdadera mecha en el mercado de pases del fútbol argentino. Con el conjunto de Avellaneda fuera de una de sus grandes prioridades del semestre, el nombre de Marcos Rojo volvió a ubicarse en el centro de la escena ante el firme interés de Estudiantes de La Plata por repatriarlo de cara a la Copa Libertadores.