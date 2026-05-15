Marcos Senesi anunció su salida del Bournemouth: cuál será su destino tras el Mundial 2026
El defensor argentino confirmó que dejará el club inglés al finalizar la temporada y todo indica que continuará su carrera en otro equipo de la Premier League.
Marcos Senesi cerrará una etapa importante de su carrera en el fútbol inglés. Después de cuatro temporadas defendiendo la camiseta del Bournemouth, el defensor argentino confirmó que abandonará la institución una vez que finalice su contrato y ya comienza a proyectar su futuro en otro equipo de la Premier League. Todo apunta a que su próximo destino será Tottenham.
El zaguero, que también aparece como una alternativa para la Selección Argentina pensando en futuras convocatorias, se ganó un lugar importante dentro del Bournemouth desde su llegada en 2022 procedente del Feyenoord. Con el paso de los años logró consolidarse como una pieza fundamental dentro del esquema del entrenador Andoni Iraola, especialmente en la última temporada tras varias salidas importantes en la defensa.
A través de un mensaje cargado de emoción, Senesi se despidió de los hinchas y agradeció el respaldo recibido durante su paso por el club inglés. "Desde el primer día, he sentido este club como mi hogar. Estoy orgulloso de todo lo que hemos conseguido en los últimos cuatro años y estoy muy agradecido del apoyo de los aficionados en este tiempo. El Bournemouth siempre será un lugar especial para mí", expresó el defensor.
Su paso por los Cherries dejó números más que positivos. A lo largo de estas cuatro temporadas disputó 126 encuentros oficiales y convirtió seis goles, además de formar parte del plantel que protagonizó algunas de las mejores campañas en la historia de la institución. De hecho, el Bournemouth todavía mantiene chances concretas de clasificarse por primera vez a una competencia europea.
El club ya prepara un homenaje especial para el argentino, que tendría su despedida oficial el próximo martes cuando Bournemouth reciba al Manchester City en el Vitality Stadium. Será una jornada cargada de emoción para un futbolista que logró construir una relación muy fuerte con los simpatizantes y que se convirtió en uno de los referentes defensivos del equipo.
Mientras tanto, su futuro parece estar encaminado hacia Londres. Desde hace varias semanas circulan versiones que vinculan a Senesi con Tottenham y, según trascendió, las negociaciones avanzaron considerablemente durante abril. Incluso existiría un principio de acuerdo entre ambas partes para concretar el pase una vez que termine la temporada.
Sin embargo, la operación todavía depende de un factor determinante: la permanencia de Tottenham en la Premier League. El conjunto londinense atraviesa una campaña muy complicada y pelea por no descender. Actualmente ocupa el puesto 17 con 38 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona roja cuando restan solamente dos fechas para el cierre del campeonato.
En caso de mantener la categoría, Spurs aceleraría para cerrar la incorporación del argentino como uno de los refuerzos principales para la próxima temporada. De esta manera, el ex San Lorenzo podría continuar su carrera en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y dar un nuevo salto dentro del fútbol europeo.
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