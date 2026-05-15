Marcos Senesi anunció su salida del Bournemouth: cuál será su destino tras el Mundial 2026

El club ya prepara un homenaje especial para el argentino, que tendría su despedida oficial el próximo martes cuando Bournemouth reciba al Manchester City en el Vitality Stadium. Será una jornada cargada de emoción para un futbolista que logró construir una relación muy fuerte con los simpatizantes y que se convirtió en uno de los referentes defensivos del equipo.

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Mientras tanto, su futuro parece estar encaminado hacia Londres. Desde hace varias semanas circulan versiones que vinculan a Senesi con Tottenham y, según trascendió, las negociaciones avanzaron considerablemente durante abril. Incluso existiría un principio de acuerdo entre ambas partes para concretar el pase una vez que termine la temporada.

Sin embargo, la operación todavía depende de un factor determinante: la permanencia de Tottenham en la Premier League. El conjunto londinense atraviesa una campaña muy complicada y pelea por no descender. Actualmente ocupa el puesto 17 con 38 puntos, apenas dos unidades por encima de la zona roja cuando restan solamente dos fechas para el cierre del campeonato.

En caso de mantener la categoría, Spurs aceleraría para cerrar la incorporación del argentino como uno de los refuerzos principales para la próxima temporada. De esta manera, el ex San Lorenzo podría continuar su carrera en uno de los clubes más importantes de Inglaterra y dar un nuevo salto dentro del fútbol europeo.