Mariano Israelit lanzó su primer libro con historias increíbles y situaciones inéditas con Diego Maradona

"Sin dudas 'El feo' como le decía Diego, fue alguien muy especial para él y también lo fue para mí, porque era un pilar esencial en la contención y el acompañamiento del mejor jugador del mundo. Si no fuera por su apoyo en todo momento y a toda hora, yo no me hubiera podido ocupar por completo de todas las reuniones, los negocios y viajes que demandaban la carrera del 'Diez'", agrega Coppola.

De acuerdo con el icónico exagente, en este libro se encontrarán "anécdotas inéditas de Mariano con Diego Armando, desde sus inicios en Villa Devoto hasta sus últimos días", por lo que también menciona "los encuentros con toda su familia, con Fidel Castro en la Habana, con Evo Morales, Hugo Chávez y muchas más".

“'Ustedes no tienen idea lo que era convivir con una de las 100 personalidades más importantes de la historia'. Mariano se los cuenta en este libro, con lujo de detalles y en primera persona", promete Coppola.

A su vez, Mariano Israelit anticipa que en su libro revela "historias, situaciones increíbles que nadie contó y nadie vivió desde adentro como yo".

"Viví más de 35 años de la más pura y verdadera amistad con la persona más icónica del siglo XX, el mejor futbolista de todos los tiempos, mi amigo Diego Armando. Durante todos estos años a su lado tuve la dicha de compartir hermosos e imborrables momentos y algunos no tanto", relata el autor de "El amigo de Dios...", y completa: "En este libro voy contar las más graciosas anécdotas y vivencias con el genio del fútbol mundial. Los aprendizajes que me dejó y lo hermoso de compartir su amistad todos estos años".