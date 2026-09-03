Rayo McQueen llegó a la Fórmula 1 y sorprendió a todos en el Gran Premio de Italia
El famoso personaje de Disney y Pixar apareció en el circuito de Monza como parte de una alianza que se extenderá hasta 2028 y que incluye una decoración especial para el auto de seguridad.
El Gran Premio de Italia comenzó con una imagen que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la Fórmula 1. Rayo McQueen, el protagonista de Cars, apareció en el circuito de Monza como vehículo de pista, en una acción especial que forma parte de la alianza entre la máxima categoría y Disney y Pixar.
La presencia del famoso auto animado no pasó desapercibida y las imágenes comenzaron a circular rápidamente por las redes sociales. La iniciativa forma parte de la ampliación de la campaña "Fuel the Magic", una colaboración que ahora se extenderá hasta finales de 2028.
La aparición de McQueen tiene además un significado especial porque coincide con el 20º aniversario de Cars, una de las franquicias más reconocidas de Disney y Pixar vinculadas al mundo del automovilismo. Durante el fin de semana, el personaje realizará una vuelta de honor al circuito italiano, mientras que el auto de seguridad oficial de la Fórmula 1 utilizará una decoración inspirada en la película.
Rayo McQueen tomó protagonismo en Monza: la conexión con Lawson
La llegada de Rayo McQueen a la Máxima generó inmediatamente comentarios entre los seguidores de Liam Lawson. El piloto de RB es reconocido por su afición al personaje y los fanáticos no tardaron en relacionar su presencia en Monza con el corredor neozelandés. "Creo que el pensamiento inmediato de todos es RÁPIDO, ¿DÓNDE ESTÁ LIAM? Nunca va a escapar de esta, ja ja.", escribió uno de los seguidores.
Otro usuario directamente imaginó la reacción del piloto y publicó: "Simplemente sé que Liam es la persona más feliz en Monza ahora mismo". La escena también provocó reacciones más espontáneas entre los fanáticos, con comentarios como "Maldita sea, eso es genial." La asociación entre Lawson y el personaje de Cars convirtió la llegada de McQueen en uno de los momentos más comentados del comienzo del Gran Premio.
Fórmula 1 y Disney ampliaron su acuerdo hasta 2028
La Fórmula 1 confirmó que la asociación con Disney continuará hasta finales de 2028. Emily Prazer, directora comercial de F1, destacó el alcance que tuvo la colaboración y explicó los motivos para extenderla. "El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", dijo.
La ejecutiva también remarcó la importancia de seguir generando experiencias diferentes para los seguidores de la categoría y se refirió a la nueva línea de productos: "Extender nuestra relación refleja la fortaleza de esa colaboración y nuestra ambición de seguir creando nuevas experiencias para los fans de todo el mundo. Esta colección de merchandising es un siguiente paso natural y reúne la emoción de Fórmula 1 con Cars de Disney y Pixar de una manera que se siente tanto auténtica como nostálgica".
"Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar", cerró.
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