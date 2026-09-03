Rayo McQueen llegó a la Fórmula 1 y sorprendió a todos en el Gran Premio de Italia

Fórmula 1 y Disney ampliaron su acuerdo hasta 2028

La Fórmula 1 confirmó que la asociación con Disney continuará hasta finales de 2028. Emily Prazer, directora comercial de F1, destacó el alcance que tuvo la colaboración y explicó los motivos para extenderla. "El éxito de nuestra asociación con Disney ha demostrado lo que es posible cuando dos marcas queridas a nivel mundial se unen en torno a una visión compartida de creatividad, narrativa y compromiso con los fans", dijo.

La ejecutiva también remarcó la importancia de seguir generando experiencias diferentes para los seguidores de la categoría y se refirió a la nueva línea de productos: "Extender nuestra relación refleja la fortaleza de esa colaboración y nuestra ambición de seguir creando nuevas experiencias para los fans de todo el mundo. Esta colección de merchandising es un siguiente paso natural y reúne la emoción de Fórmula 1 con Cars de Disney y Pixar de una manera que se siente tanto auténtica como nostálgica".

"Para muchos fans, Cars fue una introducción temprana a la emoción de las carreras, lo que hace de esta colaboración una forma divertida de celebrar el atractivo duradero del deporte a través de personajes que generaciones han llegado a conocer y amar", cerró.