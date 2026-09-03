Mejor jugador joven: Nico Paz recibió un premio en Italia tras su gran temporada en Como
El mediocampista argentino fue distinguido como el mejor jugador joven de la Serie A 2025/26 luego de ser una de las figuras del conjunto italiano.
Nico Paz cerró una temporada inolvidable en el fútbol italiano: el mediocampista argentino fue reconocido como el mejor jugador joven de la Serie A 2025/26, una distinción que confirma el enorme crecimiento que tuvo durante su primera gran campaña como protagonista en el campeonato italiano.
El futbolista, que en apenas seis días cumplirá 22 años, fue una de las principales figuras del Como 1907 y tuvo una participación decisiva en la histórica campaña del equipo. A lo largo del torneo, convirtió 12 goles y aportó siete asistencias, números que reflejan su importancia dentro de una formación que terminó sorprendiendo a todo el fútbol italiano.
El reconocimiento individual llega después de una temporada en la que el argentino consiguió transformarse en una pieza fundamental para su entrenador y en uno de los nombres jóvenes más destacados de la competencia.
Nico Paz, elegido como la gran revelación joven de la Serie A
La actuación de Paz también estuvo directamente relacionada con el gran rendimiento colectivo del Como. El conjunto italiano finalizó el campeonato en la cuarta posición, con 71 puntos, resultado que le permitió conseguir una clasificación histórica a la UEFA Champions League.
El equipo dirigido por Cesc Fábregas consiguió meterse entre los mejores del campeonato y aseguró su presencia en el torneo de clubes más importante de Europa. Para Paz, además, significó consolidarse definitivamente en una de las principales ligas del continente.
El entrenador español también fue protagonista de los reconocimientos de la temporada, ya que recibió el premio al mejor director técnico de la Serie A, en una elección determinada mediante la votación de los propios futbolistas. Paz fue incluido en la formación destacada de la temporada junto a Lautaro Martínez, delantero del Inter y otro de los integrantes habituales de la Selección Argentina.
El argentino integra el once ideal de Italia
Además del premio individual como mejor joven, Paz apareció en el once ideal de la temporada de la Serie A. En esa formación compartió el frente de ataque con Lautaro Martínez y el neerlandés Donyell Malen, una presencia que vuelve a dimensionar el nivel que alcanzó durante la campaña.
La distinción para Paz llega en un momento especialmente importante de su carrera. A su corta edad, el argentino no solo consiguió destacarse en una de las ligas más competitivas de Europa, sino que también fue determinante para que un club como Como alcanzara una clasificación inédita a la máxima competición continental. El próximo objetivo estará precisamente en Europa: jugará la Champions League y tendrá la posibilidad de enfrentarse a algunos de los mejores equipos y futbolistas del mundo.
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