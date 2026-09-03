Mejor jugador joven: Nico Paz recibió un premio en Italia tras su gran temporada en Como

El entrenador español también fue protagonista de los reconocimientos de la temporada, ya que recibió el premio al mejor director técnico de la Serie A, en una elección determinada mediante la votación de los propios futbolistas. Paz fue incluido en la formación destacada de la temporada junto a Lautaro Martínez, delantero del Inter y otro de los integrantes habituales de la Selección Argentina.

El argentino integra el once ideal de Italia

Además del premio individual como mejor joven, Paz apareció en el once ideal de la temporada de la Serie A. En esa formación compartió el frente de ataque con Lautaro Martínez y el neerlandés Donyell Malen, una presencia que vuelve a dimensionar el nivel que alcanzó durante la campaña.

La distinción para Paz llega en un momento especialmente importante de su carrera. A su corta edad, el argentino no solo consiguió destacarse en una de las ligas más competitivas de Europa, sino que también fue determinante para que un club como Como alcanzara una clasificación inédita a la máxima competición continental. El próximo objetivo estará precisamente en Europa: jugará la Champions League y tendrá la posibilidad de enfrentarse a algunos de los mejores equipos y futbolistas del mundo.