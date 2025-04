Mario Kempes le bajó el perfil a la Scaloneta: "Para ser los mejores, hay que ganar otro Mundial"

El exdelantero, autor de seis goles en la Copa del Mundo que Argentina ganó en casa, explicó que si bien reconoce los méritos de la Scaloneta, aún no alcanza para ponerla en la cima del fútbol histórico. “Está bueno salir campeón de la Copa América, claro. Pero Argentina ya había perdido dos finales contra Chile y no se vino el mundo abajo. Por ganar dos seguidas no te transformás en el mejor equipo de la historia”, sostuvo con firmeza.