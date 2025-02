Mario Kempes liquidó al Chiqui Tapia y destrozó al fútbol argentino: "Da pena"

"Me da pena, porque sigue pensando que el fútbol argentino empezó a ser fuerte cuando él entró como presidente", sostuvo el implacable exgoleador, dejando en claro su descontento con la gestión actual.

Mario Kempes Chiqui Tapia

Uno de los puntos que más molestó al exdelantero es la falta de reconocimiento hacia los campeones del mundo de 1978: según reveló, le envió una carta a Tapia preguntándole por qué ese equipo parece haber sido olvidado por la dirigencia, pero nunca obtuvo respuesta.

"Le escribí preguntándole por qué el '78 no existe para él. ¿Por qué esa vergüenza? Ni me contestó la carta ni dio señales. Se pone laureles que no le corresponden", sentenció Kempes.

Las declaraciones del exjugador reavivan el debate sobre la gestión de la AFA y el rumbo del fútbol argentino, en un contexto donde las críticas hacia la estructura de los torneos y la falta de competitividad siguen en aumento.