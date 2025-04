Mario Pergolini, sin filtro contra Riquelme y el Consejo de Fútbol de Boca tras la caída ante River

Respecto al planteo táctico de Gago y los comentarios de Marcos Rojo tras el partido, Pergolini agregó: “¿Jugar así en cancha de River? ¿Rojo diciendo que no deben nada? Es cierto, plata no me debés, obvio, pero, ¿te parece que no estar clasificado para la Libertadores ni Sudamericana y no ganar clásicos es lo que queremos?”.

El periodista también apuntó a la estrategia de Gago: “¿Por qué en ningún momento se te ocurre cambiar esa línea de 5? Yo que no sé un carajo vi que podías romper esa línea adelantando a Battaglia. Changuito que se convierta en Chango de una vez por todas, hay que hacer algo”.

Luego, Pergolini arremetió contra la gestión de los dirigentes de Boca: “Esto es culpa de los dirigentes. Hasta cualquiera sabía que Ander Herrera estaba lesionado, no venía jugando y no iba a poder jugar. Pagamos 10 palos por un pibe que viene de la MLS y de esta ya hicimos varias. Compramos mal porque hay incompetentes haciendo eso. Si no nos damos cuenta que son incompetentes…”.

Siguiendo con su crítica, aseguró: “Es gente que no está cumpliendo su labor, no hace su trabajo, a lo mejor son excelentes personas pero no hacen bien su trabajo y fueron elegidos nada más que para eso y no lo hacen. Y no quieren ayuda de otros y lo sé yo y lo sabe un montón de gente”.

Por último, Pergolini cerró con un contundente mensaje: “Basta de mentir con el Boca Predio, funcionó cuando había elegido otro a todos esos pibes que estaban ahí, no por ustedes. Basta de decir que estamos contentos, que no le debemos nada a nadie, que vamos a divertirnos. Basta”.

Además, la decisión de Gago de darle el lunes libre a los jugadores, tras la derrota en el Superclásico, generó el enojo de los hinchas de Boca. Muchos consideraron que, debido al mal rendimiento del equipo, ese día libre fue un premio inmerecido.