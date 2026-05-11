Mario Pergolini volvió a la TV tras la muerte de su mamá: se emocionó pero hizo chistes de funerales y Boca

Mario Pergolini y el humor negro para descomprimir

Fiel a su estilo de no habitar la solemnidad por mucho tiempo, Pergolini buscó rápidamente cambiar el aire del estudio con una de sus marcas registradas: el humor negro. Para alivianar la tensión del regreso, lanzó entre risas: "Igual tengo chistes de funerales", provocando la carcajada de su equipo y devolviendo al programa su tono habitual.

El conductor también aprovechó su retorno para referirse a la actualidad futbolística, específicamente a la dura eliminación de Boca Juniors ante Huracán el pasado sábado. El "Globo" dio el golpe en la Bombonera al imponerse en los octavos de final del Torneo Apertura, y Pergolini no dejó pasar el hecho de haber estado en la cancha en medio de su duelo personal.

Con ironía, relató cómo fue el encuentro con los hinchas en un contexto tan particular: "Incluso después del partido del sábado en la cancha, no sabés cómo me saludaban", bromeó, haciendo referencia a la mezcla de condolencias por su madre y el malhumor generalizado por la derrota xeneize.