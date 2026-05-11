Mario Pergolini volvió a la TV tras la muerte de su mamá: se emocionó pero hizo chistes de funerales y Boca
El conductor regresó a su programa Otro día perdido, y si bien primero se lo vio conmovido, luego se despachó con su clásico humor ácido.
Tras atravesar el reciente fallecimiento de su madre, Mario Pergolini retomó este lunes la conducción de su programa "Otro día perdido" en la pantalla de El Trece, y se lo pudo ver emocionado aunque sin perder oportunidad de hacer chistes y hasta ironizar con la eliminación de Boca.
Con una mezcla de vulnerabilidad y su ácido humor característico, el conductor agradeció el acompañamiento de su audiencia y no tardó en utilizar la ironía para procesar el difícil momento personal y el presente deportivo de su club.
Al inicio de la transmisión, Pergolini se tomó unos minutos para hablarle directamente a sus oyentes. Visiblemente emocionado y conmovido por el recibimiento de sus compañeros, el conductor rompió el hielo con palabras de gratitud.
"Gracias a todos, por los días que pasé, que fueron un poco difíciles. Gracias por los aplausos", expresó Mario, haciendo una pausa para contener la emoción antes de retomar su habitual ritmo frente al micrófono.
Mario Pergolini y el humor negro para descomprimir
Fiel a su estilo de no habitar la solemnidad por mucho tiempo, Pergolini buscó rápidamente cambiar el aire del estudio con una de sus marcas registradas: el humor negro. Para alivianar la tensión del regreso, lanzó entre risas: "Igual tengo chistes de funerales", provocando la carcajada de su equipo y devolviendo al programa su tono habitual.
El conductor también aprovechó su retorno para referirse a la actualidad futbolística, específicamente a la dura eliminación de Boca Juniors ante Huracán el pasado sábado. El "Globo" dio el golpe en la Bombonera al imponerse en los octavos de final del Torneo Apertura, y Pergolini no dejó pasar el hecho de haber estado en la cancha en medio de su duelo personal.
Con ironía, relató cómo fue el encuentro con los hinchas en un contexto tan particular: "Incluso después del partido del sábado en la cancha, no sabés cómo me saludaban", bromeó, haciendo referencia a la mezcla de condolencias por su madre y el malhumor generalizado por la derrota xeneize.
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