"Mariposas en el estómago": la primera intervención de Marcelo Gallardo en su debut en TV

El director técnico Marcelo Gallardo sorprendió a todos al debutar como columnista de televisión en la señal de ESPN, sumándose al staff de "La casa del Kun", el ciclo conducido por Sergio "Kun" Agüero que también cuenta con la presencia de Sebastián "Pollo" Vignolo, además de otros exfutbolistas como Oscar Ruggeri y Carlos Tevez.