"Mariposas en el estómago": la primera intervención de Marcelo Gallardo en su debut en TV
El "Muñeco" sorprendio con su incursión como comentarista de TV junto a Carlos Tevez y el Kun Agüero, entre otros.
El director técnico Marcelo Gallardo sorprendió a todos al debutar como columnista de televisión en la señal de ESPN, sumándose al staff de "La casa del Kun", el ciclo conducido por Sergio "Kun" Agüero que también cuenta con la presencia de Sebastián "Pollo" Vignolo, además de otros exfutbolistas como Oscar Ruggeri y Carlos Tevez.
En medio de la enorme expectativa que rodea las coberturas televisivas actuales, el histórico exentrenador de River asumió un nuevo rol analítico en los medios de comunicación. Su incorporación al programa liderado por el Kun y Vignolo aporta una mirada estrictamente táctica y de vestuario, sumando la experiencia de un conductor de grupos de elite a la dinámica descontracturada del ciclo.
La presencia del ex DT "millonario" en el canal deportivo se da en el marco de la incorporación de varios exfutbolistas y entrenadores para las transmisiones especiales por el Mundial 2026. El programa especial desde Estados Unidos lo tuvo este domingo también al exgoleador de River, Radamel Falcao García.
La primera intervención de Marcelo Gallardo en TV
Durante una de sus primeras intervenciones en el aire, Gallardo se enfocó en describir el complejo estado psicológico y emocional que atraviesa un futbolista profesional en las horas previas a disputar su primer partido en una cita mundialista.
"Están los nervios a flor de piel. Cada uno vive su emoción muy intensamente. Es hasta que la pelota empiece a rodar. Ahí te olvidás de todo. Pero hasta que llegue el momento, estás con esas mariposas en el estómago", sostuvo el "Muñeco".
Con este pálpito sobre el sentir de los protagonistas, el técnico dejó en claro que la procesión interna y la ansiedad previa son factores inevitables para cualquier jugador, trazando un análisis humano que fue muy valorado por sus compañeros de mesa en su auspicioso estreno televisivo.
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