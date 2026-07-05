Marta Fort estalló contra figuras de la Selección Argentina que no le dieron una nota: "Vejestorios"

Según contó, había concurrido con la intención de entrevistar a algunas de las figuras presentes, pero no logró su objetivo y regresó visiblemente molesta: "Fui a un evento malísimo", lanzó apenas comenzó a relatar la experiencia. En ese momento, uno de sus compañeros le recordó que Esteban "Cuchu" Cambiasso no había aceptado darle una nota: "Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupan todos los huevos honestamente", respondió sin filtros.