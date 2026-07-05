Marta Fort estalló contra figuras de la Selección Argentina que no le dieron una nota: "Vejestorios"
La influencer explotó durante una transmisión de Blender luego de un evento en Miami y apuntó contra tres exfiguras de la Selección Argentina.
La cobertura del Mundial 2026 dejó un nuevo episodio viral fuera de las canchas. Esta vez, la protagonista fue Marta Fort, quien realizó un duro descargo durante una transmisión de Blender luego de asistir a un evento de pádel en Miami del que participaron varios exfutbolistas de la Selección Argentina.
Según contó, había concurrido con la intención de entrevistar a algunas de las figuras presentes, pero no logró su objetivo y regresó visiblemente molesta: "Fui a un evento malísimo", lanzó apenas comenzó a relatar la experiencia. En ese momento, uno de sus compañeros le recordó que Esteban "Cuchu" Cambiasso no había aceptado darle una nota: "Bueno, qué sé yo quién es Cambiasso, me chupan todos los huevos honestamente", respondió sin filtros.
Los insultos contra Cambiasso, Tévez y Saviola
Lejos de bajar el tono, Fort continuó con su relato y apuntó contra los exintegrantes de la Selección Argentina que participaron del evento. "Fuimos a un evento de pádel de exjugadores de la Selección. Había un par de vejestorios, así, medio retirados, que no tenían ganas de hablar".
Luego explicó que había intentado entrevistar a Carlos Tévez y Javier Saviola, aunque finalmente terminó realizando una nota con el streamer Coscu. "Literalmente, fui a buscar a Tévez, a Saviola, bla bla bla… y me terminé yendo con una nota de Coscu. Un copado Coscu, pero bueno, se me desvió la cosa".
Cuando uno de los conductores intentó explicarle que ese tipo de situaciones forman parte del trabajo periodístico, Fort volvió a responder con una frase que generó fuerte repercusión: "¿Hay que chupar pijas decís vos?".
Desde el estudio intentaron descomprimir el momento con humor y uno de sus compañeros le respondió: "Sí, pero metafóricamente". Sin embargo, las declaraciones de la influencer rápidamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales y despertaron críticas por la forma en que se refirió a tres históricos futbolistas de la Selección Argentina.
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