Qué tiene Egipto y cómo juega el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026
Con Mohamed Salah como gran figura, Egipto eliminó a Australia por penales y será el próximo rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.
Egipto será el rival de la Selección Argentina este martes, desde las 13, en Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo africano viene de eliminar a Australia en la definición por penales, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, y buscará dar otro golpe ante el vigente campeón del mundo.
La principal carta del conjunto dirigido por Hossam Hassan sigue siendo Mohamed Salah. A los 34 años, el histórico delantero del Liverpool continúa siendo el capitán y el referente futbolístico de una selección que vuelve a instalarse entre las 16 mejores del torneo por segunda vez en su historia. A su lado aparece otro nombre de peso: Omar Marmoush, delantero del Manchester City que suele alternar como suplente en el conjunto inglés por la presencia de Erling Haaland, pero que aporta velocidad y desequilibrio al ataque egipcio.
Las fortalezas y debilidades del rival de la Selección Argentina
Más allá de sus figuras, gran parte del plantel está conformado por futbolistas que actúan en el fútbol local. La mayoría de los titulares pertenece al Al-Ahly, el club más poderoso de África, con nombres como Oufa Shobeir, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Marwan Ateya, Emam Ashour y Trezeguet. También hay una importante presencia de jugadores del Pyramids.
En el aspecto futbolístico, Ashour es una de las piezas más importantes en la generación de juego. El mediocampista combina buena técnica con llegada al gol y ya marcó tantos frente a Bélgica y Australia durante este Mundial. Sin embargo, el equipo también mostró puntos débiles. Pese a que históricamente se caracterizó por su solidez defensiva, en esta Copa del Mundo sufrió en varios encuentros y dejó dudas en el fondo.
Egipto terminó segundo del Grupo G con 5 puntos, la misma cantidad que Bélgica, aunque quedó por detrás por diferencia de gol. Debutó con un valioso empate 1-1 ante los belgas, luego venció 3-1 a Nueva Zelanda y cerró la fase de grupos con un sufrido 1-1 frente a Irán, que incluso llegó a convertir un gol agónico que fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.
En los dieciseisavos de final igualó 1-1 con Australia y selló la clasificación desde los doce pasos, donde mostró gran eficacia: convirtió todos sus remates y aprovechó los dos penales fallados por los oceánicos para avanzar y convertirse en el próximo obstáculo de la Selección Argentina.
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