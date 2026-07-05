Qué tiene Egipto y cómo juega el rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026

La principal carta del conjunto dirigido por Hossam Hassan sigue siendo Mohamed Salah. A los 34 años, el histórico delantero del Liverpool continúa siendo el capitán y el referente futbolístico de una selección que vuelve a instalarse entre las 16 mejores del torneo por segunda vez en su historia. A su lado aparece otro nombre de peso: Omar Marmoush, delantero del Manchester City que suele alternar como suplente en el conjunto inglés por la presencia de Erling Haaland, pero que aporta velocidad y desequilibrio al ataque egipcio.