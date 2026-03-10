Martes de Champions League: cuatro duelos de alto voltaje abren los octavos de final

image

Newcastle vs Barcelona

Más tarde, en Inglaterra, Newcastle recibirá a Barcelona en el St. James’ Park. El conjunto catalán accedió directamente a los octavos de final tras una sólida fase de grupos y disputará por vigésima vez esta instancia del torneo. Los ingleses, en cambio, debieron atravesar la fase de playoffs, donde eliminaron con contundencia al Qarabag con un marcador global de 9-3.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al equipo español, que ya se impuso 2-1 en un cruce previo durante la actual edición.

image

Atalanta vs Bayern Múnich

Otro de los encuentros atractivos del día se disputará en Bérgamo, donde Atalanta intentará imponer condiciones ante Bayern Múnich. El conjunto alemán afronta la serie con el objetivo de volver a pelear por el título continental y sumar su séptima consagración en la Champions.

Bajo la conducción de Vincent Kompany, el Bayern llega tras finalizar segundo en su grupo y con la intención de trasladar su buen rendimiento a la fase eliminatoria. Atalanta, por su parte, demostró carácter en la ronda previa al revertir una serie adversa ante Borussia Dortmund y eliminar al conjunto alemán con un contundente 3-0 como local.

image

Atlético de Madrid vs Tottenham

El cierre de la jornada tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano, donde Atlético de Madrid se medirá con Tottenham en otro de los cruces destacados de los octavos de final. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone intentará hacer valer su fortaleza en casa, un factor que históricamente resultó clave para el club en las eliminatorias europeas.

Desde la llegada del entrenador argentino, el Colchonero que está colmado de jugadores argentinos mantiene un registro muy sólido como local en esta instancia del torneo, con múltiples victorias y apenas un puñado de empates.

atletico madrid