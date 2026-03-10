Martes de Champions League: cuatro duelos de alto voltaje abren los octavos de final
Barcelona, Liverpool, Bayern Múnich y Atlético de Madrid afrontarán el primer capítulo de sus series en una jornada cargada de expectativa.
La fase más intensa de la Champions League 2025/26 comienza a tomar forma con el inicio de los octavos de final, instancia en la que los 16 mejores equipos del continente empiezan a definir su futuro.
En esta jornada inicial se disputarán cuatro encuentros de ida que prometen grandes emociones: Galatasaray recibirá a Liverpool, Newcastle United será local ante Barcelona, Atalanta enfrentará a Bayern Munich en Italia y Atlético de Madrid se medirá con Tottenham Hotspur en la capital española. La primera jornada de eliminatorias directas promete ofrecer un panorama inicial de lo que podría ser el desarrollo de cada serie.
Con figuras de renombre como Lamine Yamal, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Harry Kane dentro de los planteles protagonistas, la "Orejona" vuelve a poner en escena a algunos de los mejores futbolistas del planeta en una fase donde cada detalle puede resultar decisivo para seguir avanzando en el camino hacia la final.
Jornada de Champions League: todos los partidos de este martes
Galatasaray vs Liverpool
La jornada comenzará en Estambul, donde Galatasaray buscará aprovechar la fortaleza de su estadio para sacar ventaja frente a Liverpool. El conjunto inglés atraviesa un momento positivo y llega con confianza a esta instancia del torneo, aunque tiene una deuda pendiente cada vez que visita a equipos turcos en la Champions.
Hasta ahora, los Reds acumulan tres derrotas y un empate en ese tipo de compromisos, por lo que el duelo en el Rams Park representa una oportunidad para cambiar esa estadística adversa y comenzar la serie con el pie derecho.
Newcastle vs Barcelona
Más tarde, en Inglaterra, Newcastle recibirá a Barcelona en el St. James’ Park. El conjunto catalán accedió directamente a los octavos de final tras una sólida fase de grupos y disputará por vigésima vez esta instancia del torneo. Los ingleses, en cambio, debieron atravesar la fase de playoffs, donde eliminaron con contundencia al Qarabag con un marcador global de 9-3.
El antecedente más reciente entre ambos favorece al equipo español, que ya se impuso 2-1 en un cruce previo durante la actual edición.
Atalanta vs Bayern Múnich
Otro de los encuentros atractivos del día se disputará en Bérgamo, donde Atalanta intentará imponer condiciones ante Bayern Múnich. El conjunto alemán afronta la serie con el objetivo de volver a pelear por el título continental y sumar su séptima consagración en la Champions.
Bajo la conducción de Vincent Kompany, el Bayern llega tras finalizar segundo en su grupo y con la intención de trasladar su buen rendimiento a la fase eliminatoria. Atalanta, por su parte, demostró carácter en la ronda previa al revertir una serie adversa ante Borussia Dortmund y eliminar al conjunto alemán con un contundente 3-0 como local.
Atlético de Madrid vs Tottenham
El cierre de la jornada tendrá lugar en el Riyadh Air Metropolitano, donde Atlético de Madrid se medirá con Tottenham en otro de los cruces destacados de los octavos de final. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone intentará hacer valer su fortaleza en casa, un factor que históricamente resultó clave para el club en las eliminatorias europeas.
Desde la llegada del entrenador argentino, el Colchonero que está colmado de jugadores argentinos mantiene un registro muy sólido como local en esta instancia del torneo, con múltiples victorias y apenas un puñado de empates.
