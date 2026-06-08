Martín Anselmi vuelve al fútbol argentino: será el nuevo entrenador de Talleres

El técnico había dejado una huella importante durante su etapa en Cruz Azul, donde logró construir un equipo competitivo y fue considerado una de las figuras más valoradas por los hinchas del conjunto mexicano. Sin embargo, su salida rumbo al fútbol europeo generó sorpresa, ya que decidió abandonar el proyecto para cumplir el objetivo de dirigir en una de las principales ligas del continente.