Martín Anselmi vuelve al fútbol argentino: será el nuevo entrenador de Talleres
Tras sus experiencias poco exitosas en Porto y Botafogo, el técnico argentino acordó su llegada y asumirá oficialmente en los próximos días.
Martín Anselmi encontró rápidamente un nuevo desafío profesional. Luego de sus recientes pasos por Porto y Botafogo, el entrenador argentino llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba y comenzará su trabajo de inmediato.
El técnico había dejado una huella importante durante su etapa en Cruz Azul, donde logró construir un equipo competitivo y fue considerado una de las figuras más valoradas por los hinchas del conjunto mexicano. Sin embargo, su salida rumbo al fútbol europeo generó sorpresa, ya que decidió abandonar el proyecto para cumplir el objetivo de dirigir en una de las principales ligas del continente.
Su desembarco en Porto estuvo rodeado de expectativas, aunque los resultados nunca acompañaron. El equipo portugués atravesó una etapa irregular y la dirigencia optó por finalizar el vínculo después de apenas unos meses, sin que Anselmi pudiera consolidar una identidad de juego reconocible.
Tras aquella experiencia, apareció una oportunidad en Brasil: Botafogo apostó por el entrenador argentino para liderar un nuevo proyecto deportivo, pero nuevamente los resultados no fueron los esperados. Una prolongada racha sin victorias y un rendimiento por debajo de las expectativas terminaron provocando su salida anticipada.
Cuando parecía que su regreso a los bancos de suplentes podía demorarse, la T avanzó rápidamente para asegurarse sus servicios. La dirigencia cordobesa lo eligió como el principal candidato para iniciar una nueva etapa futbolística y las negociaciones llegaron a buen puerto en las últimas horas. El acuerdo contempla un contrato por una temporada y media.
La intención del club es que el entrenador tome contacto con el plantel de manera inmediata y dirija los primeros trabajos cuando los jugadores retomen las prácticas esta semana. Para Anselmi representa una oportunidad importante de relanzar su carrera en un contexto que conoce bien. Por su parte, la institución cordobesa apuesta a un entrenador joven, con ideas modernas y experiencia internacional reciente.
Uno por uno, todos los equipos que dirigió Martín Anselmi
- 2022: Unión La Calera
- 2022 – 2023: Independiente del Valle
- 2024 – 2025: Cruz Azul
- 2025: Porto
- 2026: Botafogo
- 2026 – Actualidad: Talleres de Córdoba
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