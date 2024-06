El consejo de Martín Demichelis, ¿para un cambio en la carrera de Lionel Messi?

"Aprendí mucho con él. Después fui agregando y cambiando cosas, volviendo a hacer cosas que hacía antiguamente. Pasa mucho por la confianza de la persona que te está guiando e intentando ayudar y el saber conocer tu cuerpo, saber qué te hace bien y qué no”, cerró.

"En 2014, sentía que tenía que hacer un cambio, que no me sentía bien y que podía sacarle mucho más rendimiento a mi físico y Martín Demichelis me hizo conocer a un doctor al que fui varios años y aprendí mucho con él".



Además, luego de poder tomar una estructura definida con ese tema que lo ayudó mucho con las lesiones, el 10 expresó que los consejos del entrenador de River lo llevaron a ser consciente con los ejercicios preventivos y, ante esto, confesó: "Yo intenté crecer en ese aspecto también, en el cuidado y en lo preventivo, en hacer trabajo de prevención de isquios, que he tenido muchas lesiones ahí. Hacer trabajo de fuerza, que en mi carrera no he hecho, no hice mucho trabajos de pierna, de gimnasio y bueno, agregar todo lo que pueda ayuda para seguir rindiendo“.