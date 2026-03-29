Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto luego del Gran Premio de Japón

Luego de la participacion en Japón, el piloto argentino ya pone todas las energías en Estados Unidos y el circuito de Miami: todos los detalles de la carrera.

Después de lo que fue el Gran Premio de Japón, en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 16° y no pudo volver a sumar puntos tras conseguirlo en China, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 tendrá su próxima parada a principios de mayo con el Gran Premio de Miami.

Cómo es el circuito del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1

El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.

  • Número de vueltas: 57
  • Longitud del circuito: 5.412 kilómetros
  • Distancia de carrera: 308.326 kilómetros
  • Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708
Los horarios y el cronograma del GP de Miami

Viernes 1 de mayo

  • Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30 horas
  • Clasificación sprint: 17.30 a 18.14 horas

Sábado 2 de mayo:

  • Carrera Sprint: 13.00 a 14.00 horas
  • Clasificación: 17.00 a 18.00 horas

Domingo 3 de mayo:

  • Carrera: 17.00 horas

El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026

  • GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto
  • GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto
  • GP de Japón: 27-29 de marzo
  • GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO -
  • GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO -
  • GP de Miami: 1-3 de mayo
  • GP de Canadá: 22-24 de mayo
  • GP de Mónaco: 5-7 de junio
  • GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
  • GP de Austria: 26-28 de junio
  • GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
  • GP de Bélgica: 17-19 de julio
  • GP de Hungría: 24-26 de julio
  • GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
  • GP de Italia: 4-6 de septiembre
  • GP de España: 11-13 de septiembre
  • GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
  • GP de Singapur: 9-11 de octubre
  • GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
  • GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
  • GP de Brasil: 6-8 de noviembre
  • GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
  • GP de Catar: 27-29 de noviembre
  • GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre

