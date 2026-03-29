Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto luego del Gran Premio de Japón
Luego de la participacion en Japón, el piloto argentino ya pone todas las energías en Estados Unidos y el circuito de Miami: todos los detalles de la carrera.
Después de lo que fue el Gran Premio de Japón, en el que el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó 16° y no pudo volver a sumar puntos tras conseguirlo en China, el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 tendrá su próxima parada a principios de mayo con el Gran Premio de Miami.
Cómo es el circuito del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1
El Circuito Internacional de Miami es una pista temporal que está ubicada en el predio del Hard Rock Stadium y por eso tiene un diseño muy urbano de 19 curvas. Fue incorporado al calendario de la Máxima recién en 2022.
- Número de vueltas: 57
- Longitud del circuito: 5.412 kilómetros
- Distancia de carrera: 308.326 kilómetros
- Vuelta récord: Max Verstappen (2023) 1:29.708
Los horarios y el cronograma del GP de Miami
Viernes 1 de mayo
- Prácticas libres 1: 13.30 a 14.30 horas
- Clasificación sprint: 17.30 a 18.14 horas
Sábado 2 de mayo:
- Carrera Sprint: 13.00 a 14.00 horas
- Clasificación: 17.00 a 18.00 horas
Domingo 3 de mayo:
- Carrera: 17.00 horas
El calendario de Franco Colapinto en la Fórmula 1 2026
- GP de Australia: 6-8 de marzo - FINALIZADO - 14° puesto
- GP de China: 13-15 de marzo - FINALIZADO - 10° puesto
- GP de Japón: 27-29 de marzo
- GP de Baréin: 10-12 de abril - SUSPENDIDO -
- GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril - SUSPENDIDO -
- GP de Miami: 1-3 de mayo
- GP de Canadá: 22-24 de mayo
- GP de Mónaco: 5-7 de junio
- GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio
- GP de Austria: 26-28 de junio
- GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio
- GP de Bélgica: 17-19 de julio
- GP de Hungría: 24-26 de julio
- GP de Países Bajos: 21-23 de agosto
- GP de Italia: 4-6 de septiembre
- GP de España: 11-13 de septiembre
- GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre
- GP de Singapur: 9-11 de octubre
- GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre
- GP de México: 30 octubre - 1 noviembre
- GP de Brasil: 6-8 de noviembre
- GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre
- GP de Catar: 27-29 de noviembre
- GP de Abu Dabi: 4-6 de diciembre
