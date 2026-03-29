Franco Colapinto optimista: "Tenemos un mes para rever todo"
El piloto argentino de Fórmula 1 también habló del choque de su compañero en Japón y aseguró que "lo importante es que Ollie está bien".
El paso de la Fórmula 1 por el emblemático circuito de Suzuka dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto. El piloto argentino, que actualmente defiende los colores de la escudería Alpine, optó por una postura constructiva y desdramatizó los resultados obtenidos en el Gran Premio de Japón. Con la madurez que lo caracteriza a pesar de su juventud, el representante de Pilar subrayó que el calendario le otorga el margen necesario para ajustar piezas clave antes del próximo compromiso de la máxima categoría en los Estados Unidos.
Tras una competencia que presentó diversas complejidades técnicas y estratégicas, Colapinto se volcó a sus canales de comunicación digital para llevar tranquilidad a sus seguidores y analizar su presente deportivo. El pilarense hizo hincapié en la importancia de utilizar el receso venidero para profundizar en el análisis de los datos obtenidos en territorio nipón, con el objetivo claro de recuperar el protagonismo en las etapas de clasificación.
Más allá de su desempeño individual, el gesto que más destacó de la jornada fue la preocupación humana de Colapinto hacia uno de sus colegas. El piloto británico Oliver Bearman, integrante del equipo Haas, protagonizó un violento impacto contra las protecciones del trazado japonés que encendió las alarmas de todos los presentes. Ante esta situación, Franco no dudó en priorizar el bienestar de su compañero de pista antes que cualquier análisis técnico.
“Glad Ollie is mostly okay after that big crash (afortunadamente Ollie (Bearman) está bien tras ese gran choque)”, expresó el argentino en una publicación que fue difundida por la Agencia Noticias Argentinas. Este mensaje de alivio reflejó la solidaridad que impera en la élite del automovilismo ante incidentes de gran magnitud, donde la integridad física de los protagonistas es siempre la prioridad absoluta.
Con la vista puesta en el Gran Premio de Miami, Colapinto se mostró optimista respecto a la capacidad de su equipo para revertir la tendencia actual. El piloto reconoció que aún resta encontrar ese punto de equilibrio que le permita ser más agresivo durante los sábados de competencia, una instancia vital para largar en posiciones de vanguardia.
"¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!", concluyó Franco, cerrando su mensaje con un agradecimiento especial para la numerosa hinchada argentina que viajó hasta Japón para brindarle su apoyo. Ahora, el desafío se traslada a las oficinas y talleres de Alpine, donde buscarán las respuestas necesarias para volver a la zona de puntos en suelo norteamericano.
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