Franco Colapinto optimista: "Tenemos un mes para rever todo"

"¿Lo mejor? Tenemos un mes para rever todo y entender que paso este finde. Mucho por trabajar para volver a estar competitivos en qualy falta q algo haga click pero todo bien, ya va a llegar. Gracias Japón ¡y gracias a los argentinos q se acercaron! ¡Nos vemos pronto!", concluyó Franco, cerrando su mensaje con un agradecimiento especial para la numerosa hinchada argentina que viajó hasta Japón para brindarle su apoyo. Ahora, el desafío se traslada a las oficinas y talleres de Alpine, donde buscarán las respuestas necesarias para volver a la zona de puntos en suelo norteamericano.