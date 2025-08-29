Duro golpe para el Chino Maidana: murió su primo y mano derecha
Gustavo “Pileta” Martínez era un gran afecto para el excampeón mundial de boxeo y su partida conmociona al mundo del boxeo, donde era muy reconocido.
Este viernes se conoció una noticia infausta para Marcos “Chino” Maidana, uno de los atletas más queridos en el mundo del boxeo: falleció Gustavo “Pileta” Martínez, su primo y mano derecha en la compañía promotora del boxeador.
Martínez acompañó al “Chino” durante toda su carrera, que lo llevó a ser campeón mundial superligero y a protagonizar memorables combates con pugilistas de jerarquía global como el estadounidense Floyd Mayweather Jr.
Nacido y criado como su primo boxeador en Margarita, en el departamento santafesino de Vera, Martínez se hizo conocido al acompañar al “Chino” desde sus inicios y en varios de sus viajes para peleas alrededor del mundo, cuando ya era una figura ampliamente conocida internacionalmente.
Sin embargo, siempre mantuvo un bajo perfil, reconociéndoselo en el ambiente boxístico y, sobre todo, en su pueblo natal, donde era tan querido como lo sigue siendo el excampeón mundial.
Dolor en el entorno íntimo del “Chino” Maidana
La triste noticia fue confirmada en redes sociales por el hermano del boxeador, Fabián “TNT” Maidana: “Que en paz descanses, primo. No sé qué se te cruzó por la cabeza. Fuerza, familia”, expresó en su cuenta de Instagram.
En tanto Marcos, hijo del “Chino” y conocido en redes como “Rufus”, también usó las redes sociales para manifestar su dolor y estupor y despedir a su padrino: “Que en paz descanses, padrino. Siempre presente en el corazón. Te voy a extrañar muchísimo. Todavía no caigo”.
