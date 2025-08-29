Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Barracas Central

Con Rubén Darío Insua al mando, el Guapo sorprendió a propios y extraños con una campaña sólida que lo mantiene en posiciones de clasificación y, además, en la pelea por un lugar en la Copa Sudamericana. Su empate frente a Defensa y Justicia en la última fecha lo bajó momentáneamente de la cima, ya que Estudiantes logró superarlo, pero ahora tiene la oportunidad de recuperar el liderazgo si consigue un buen resultado en Rosario.