San Lorenzo vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Además, llega con la motivación de sostener su buen registro reciente en el clásico: no pierde ante San Lorenzo desde hace cinco encuentros, con un triunfo y cuatro igualdades. La mala noticia es la baja de Fabio Pereyra, expulsado en el empate frente a Unión.

San Lorenzo vs. Huracán: probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Nicolás Goitea o Lucas Carrizo, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.

San Lorenzo vs. Huracán: otros datos

Hora: 14:45.

14:45. Estadio: Pedro Bidegain.

Pedro Bidegain. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. TV: ESPN Premium/TNT Sports Premium.

Así está el historial entre San Lorenzo y Huracán: el dato clave

El historial favorece ampliamente a San Lorenzo con 87 victorias contra 48 del Globo, más 55 empates. No obstante, Huracán acarrea una deuda histórica en el Nuevo Gasómetro: no gana allí desde 2001. Esa sequía se convierte en un desafío extra para un equipo que pretende confirmar su crecimiento con un golpe en territorio rival.