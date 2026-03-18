Martín Palermo viaja a Paraguay y podría definir su futuro como DT con San Lorenzo
El entrenador fue invitado por CONMEBOL al sorteo en Paraguay y podría avanzar su llegada al Cuervo tras la salida de Damián Ayude.
Martín Palermo vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por su pasado como goleador sino por un posible nuevo paso en su carrera como entrenador. El ex Boca viajará a Luque, Paraguay, como invitado de honor de CONMEBOL para el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pero su agenda podría incluir algo más que una gala.
El “Titán” se encuentra sin club desde su salida de Fortaleza, donde no pudo evitar el descenso a la Serie B de Brasil pese a protagonizar una importante remontada desde su llegada. En ese contexto, su nombre reaparece como opción en el fútbol argentino.
La oportunidad surge a partir de la crisis en San Lorenzo, que decidió poner fin al ciclo de Damián Ayude tras la dura derrota 5-2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro. A partir de allí, la dirigencia activó la búsqueda de un nuevo entrenador y el nombre de Palermo comenzó a tomar fuerza. Según trascendió, ya existió un primer contacto entre el club y el ex técnico de Aldosivi, Platense, Godoy Cruz y Arsenal.
La coincidencia en Paraguay, donde también dirán presente dirigentes del Ciclón por el sorteo de la Sudamericana, podría ser clave para profundizar las conversaciones. De todos modos, no es el principal apuntado. El favorito de la dirigencia es Pablo Guede, aunque su situación es más compleja ya que actualmente tiene contrato con Alianza Lima. En Boedo esperan que pueda destrabar su salida, aunque por ahora no hubo avances concretos. En ese escenario, el ex goleador de Boca aparece como una alternativa viable, en una lista que también integra Cristian “Killy” González. Ambos entrenadores ya tuvieron contactos iniciales y se mantienen en carrera.
El deseo de Palermo y sus próximos pasos como entrenador
Más allá de esta posibilidad, Palermo había manifestado recientemente su intención de volver a dirigir en el fútbol brasileño, aunque rechazó una propuesta del ascendido Remo. Al mismo tiempo, no ocultó su deseo de tener una oportunidad en clubes como Boca o Estudiantes, mientras que dejó en claro que River es el único equipo en el que no trabajaría.
En ese marco, el viaje a Paraguay podría convertirse en un punto de inflexión. Entre homenajes y reuniones, el futuro del “Titán” podría empezar a resolverse en las próximas horas, con la chance concreta de volver al ruedo en el fútbol argentino.
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