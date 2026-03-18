Martín Palermo viaja a Paraguay y podría definir su futuro como DT con San Lorenzo

La coincidencia en Paraguay, donde también dirán presente dirigentes del Ciclón por el sorteo de la Sudamericana, podría ser clave para profundizar las conversaciones. De todos modos, no es el principal apuntado. El favorito de la dirigencia es Pablo Guede, aunque su situación es más compleja ya que actualmente tiene contrato con Alianza Lima. En Boedo esperan que pueda destrabar su salida, aunque por ahora no hubo avances concretos. En ese escenario, el ex goleador de Boca aparece como una alternativa viable, en una lista que también integra Cristian “Killy” González. Ambos entrenadores ya tuvieron contactos iniciales y se mantienen en carrera.