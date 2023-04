El gran mensaje de Martín Palermo tras el duro momento de Alexis Sabella

"Muchos elijen la carrera por pasión, porque es lo que aman, y con sólo 20 años se encuentran con situaciones que no saben cómo resolver y ahí tenemos que estar todos para acompañarlos. Muchas veces se escucha que los jugadores son millonarios y no dan nada en la cancha, lo cierto es que la carrera es corta y exigente. Ellos tienen una vida en la que necesitan contención y amor", sostuvo.

Martín Palermo habló en conferencia de prensa sobre la situación de Alexis Sabella y cómo se trabaja desde el club y desde el cuerpo técnico de Platense para ayudarlo.

Además, Palermo, con los ojos vidriosos, continuó: "Los chicos de ahora están muy acostumbrados al consumo de redes sociales y son crueles. Hay que tomar conciencia del daño que se puede hacer. El fútbol no es de vida o muerte".

Alexis Sabella sumó minutos en la tarde en la cancha de Barracas Central y lo hizo de buena manera aunque lo "importante es seguir desde cerca su situación", remarcó el entrenador.

Por otro lado, Palermo no quiso decir "nada del árbitro" Ariel Penel luego de la no sanción del penal en el segundo tiempo ante Barracas Central y resaltó: "Es una cancha complicada en las que no pudimos desarrollar nuestro fútbol y lo importante es que seguimos por un buen camino".

"Vamos a analizar las causas de la derrota pero el segundo tiempo fue bueno y seguiremos de esta manera. Tenemos que seguir mejorando aunque en relación a los primeros partidos ya no somos un equipo en formación", enfatizó.

Platense está haciendo una gran campaña, al punto que cortó una racha de tres victorias en fila, y suma 16 puntos, afuera de la zona de descenso por promedios y tabla general.