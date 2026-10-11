Martín Souto habló en la mesa de Mirtha sobre el futuro de Messi y la Selección
El reconocido periodista deportivo pasó por el programa de El Trece y analizó a fondo el presente del combinado nacional y los pasos a seguir de la Pulga.
El reconocido periodista deportivo Martín Souto se sentó en la mesaza de La noche de Mirtha (El Trece) y dejó interesantes reflexiones sobre el presente y el porvenir del fútbol argentino que rápidamente se viralizaron en las rees sociales. Durante la emisión emitida el último sábado, el comunicador profundizó en los temas que dominan la agenda de la Albiceleste, poniendo el foco en la figura indiscutida del capitán y en la conducción técnica.
En una charla íntima y analítica sobre too lo que está sucediendo, Souto abordó con mucha claridad las expectativas en torno a la continuidad de Lionel Messi en el combinado nacional y el legado que sigue construyendo el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La mesa debatieron sobre la exigencia constante que afronta el seleccionado campeón del mundo y cómo se planifica el recambio generacional de cara a los próximos desafíos internacionales.
Martín Souto también habló sobre Boca y sus ídolos en La noche de Mirtha
IMPORTANTE: Alpine reveló la causa del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur
El paso del periodista por el clásico ciclo televisivo permitió repasar las claves del éxito de la Scaloneta, destacando la solidez de un grupo que marcó un antes y un después en la historia del deporte nacional. Asimismo, se pusieron sobre la mesa las proyecciones de cara al futuro inmediato del combinado albiceleste y las incógnitas que rodean los próximos compromisos oficiales.
Con la elocuencia y el rigor periodístico que lo caracterizan, Souto dejó en claro que la vigencia del plantel actual y la gestión de la conducción técnica continúan siendo motivos de análisis permanente en el periodismo especializado y en el corazón de los hinchas que ya sufrió la salida de Lionel Messi y que buscará reinventarse de cara al futuro cercano que se aproxima.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario