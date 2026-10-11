Martín Souto habló en la mesa de Mirtha sobre el futuro de Messi y la Selección

El reconocido periodista deportivo Martín Souto se sentó en la mesaza de La noche de Mirtha (El Trece) y dejó interesantes reflexiones sobre el presente y el porvenir del fútbol argentino que rápidamente se viralizaron en las rees sociales. Durante la emisión emitida el último sábado, el comunicador profundizó en los temas que dominan la agenda de la Albiceleste, poniendo el foco en la figura indiscutida del capitán y en la conducción técnica.