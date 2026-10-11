Alpine reveló la causa del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur

A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la estructura con sede en Enstone aportó luz sobre la imprevista detención de la máquina del argentino. “Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa”, informaron desde la escudería francesa, dejando en claro que el diagnóstico definitivo demandará una revisión exhaustiva en el box.