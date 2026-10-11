Alpine reveló la causa del abandono de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur
La escudería francesa emitió un comunicado oficial tras la deserción del piloto argentino en la vuelta 31 e identificó el sector del auto donde se originó el problema mecánico.
El trago amargo por la prematura salida de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur comenzó a sumar precisiones técnicas. Luego de que el piloto argentino debiera detener su monoplaza en la vuelta 31 del trazado callejero de Marina Bay mientras marchaba en la 12° posición, la escudería Alpine dio a conocer los primeros detalles oficiales sobre la falla que dejó fuera de competencia al joven bonaerense.
El abandono representó un golpe duro en una jornada donde el oriundo de Pilar venía gestionando una carrera sólida, sosteniendo el ritmo cerca de la zona de puntos pese a las dificultades operativas y mecánicas que había experimentado durante las tandas previas del fin de semana asiático.
Alpine explicó la falla de Colapinto, reveló el problema en el auto y espera la revisión técnica
IMPORTANTE: Minuto a minuto en vivo de Franco Colapinto en el Gran Premio de Singapur: carrera y posiciones
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, la estructura con sede en Enstone aportó luz sobre la imprevista detención de la máquina del argentino. “Franco se ha retirado con un problema sospechado en la línea de transmisión. Tendremos que esperar el regreso del coche para investigar completamente la causa”, informaron desde la escudería francesa, dejando en claro que el diagnóstico definitivo demandará una revisión exhaustiva en el box.
En sintonía con el reporte del equipo, las explicaciones durante la transmisión oficial de ESPN sumaron el testimonio del ingeniero Stuart Barlow, quien precisó que la anomalía se detectó puntualmente en un sector de la parte trasera del monoplaza, área que ya venía generando alertas antes de la detención definitiva.
Con el retiro consumado en las calles de Marina Bay, el equipo enfocaría sus esfuerzos en analizar a fondo los componentes dañados apenas el coche regrese al garaje. La prioridad del garage será solucionar de raíz los inconvenientes de confiabilidad para garantizarle a Colapinto un auto en condiciones competitivas de cara a los próximos compromisos del calendario de la Fórmula 1.
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