El hincha de Noruega que desafía el festejo más famoso del Mundial 2026: "No voy a remar"
Mientras miles de simpatizantes replican el ya tradicional “remo vikingo” después de cada victoria de Noruega, un hincha se volvió viral por permanecer completamente inmóvil.
Cada Mundial deja imágenes que trascienden lo estrictamente futbolístico. En esta edición, una de las postales más repetidas llegó desde las tribunas de Noruega, donde el denominado “remo vikingo” se convirtió en el sello distintivo de los hinchas y también de los futbolistas, que lideran la celebración después de cada triunfo en la Copa del Mundo.
Sin embargo, en medio de esa multitud sincronizada apareció un protagonista inesperado que terminó acaparando la atención por hacer exactamente lo contrario. Se trata de Emil Anners Lappen, un simpatizante noruego cuya imagen recorrió el planeta luego de ser captado por las cámaras de televisión mientras permanecía completamente quieto durante el festejo colectivo.
Mientras todos imitaban el movimiento de los remos, él permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y la mirada fija, una actitud que rápidamente despertó curiosidad tanto en Noruega como en el resto del mundo. La escena ocurrió después del triunfo por 3-2 frente a Senegal durante la fase de grupos. El comentarista de la cadena pública NRK no dejó pasar la llamativa situación y comentó al aire: “Hay alguien que no quiere formar parte del juego”, justo cuando la transmisión enfocó en primer plano al aficionado.
El hincha de Noruega que está en contra del "remo vikingo": "Ellos no remaron, cruzaron a vela"
Lo que inicialmente parecía una simple anécdota terminó convirtiéndose en un fenómeno viral. Las imágenes comenzaron a circular por las redes sociales y miles de usuarios intentaron descubrir por qué ese hincha se negaba a participar del festejo más popular de la selección noruega. Lappen no tardó en dar su versión.
En declaraciones al diario Verdens Gang, explicó que nunca compartió la idea del llamado “Viking row” y que su decisión responde a una cuestión de principios.
“Creo que el remo fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado. ¡Se ha hablado bastante de eso (de quedarme quieto), sin duda! Me quedo quieto de forma ostentosa cuando la gente empieza a remar. Tengo que defender mi opinión, y en el futuro tampoco habrá más discusiones. Si de repente empezara a remar ahora, se enterarían enseguida por televisión; una vez que empiezas, tienes que llegar hasta el final, creo”, manifestó.
La repercusión fue tan grande que, antes del partido de cuartos de final frente a Inglaterra, el hincha fue entrevistado por Sky News, donde profundizó aún más en las razones de su postura. Según explicó, considera que el festejo no solo es una copia del tradicional aplauso vikingo popularizado por Islandia durante la Eurocopa 2016, sino que además contiene un error histórico.
“Y además es objetivamente un error: ellos no remaron; cruzaron el Atlántico a vela”, sostuvo al explicar por qué nunca acompañará la coreografía. Cuando la entrevistadora le recordó que el movimiento del festejo noruego combina remos y aplausos, Lappen respondió que ese pequeño cambio no modifica el origen de la idea. “Pero cambiar un movimiento no basta para que deje de ser una mera copia de lo que ellos hicieron exactamente. Lo único que querían era provocar la misma reacción en la gente, y luego simplemente cambiaron el movimiento. Es lo mismo”, argumentó.
Su explicación continuó con una precisión histórica que terminó siendo el eje central de toda la entrevista. “Los vikingos cruzaron el Atlántico navegando. No lo cruzaron remando”, insistió. Luego añadió: “En una canción que sacaron junto con lo del remo, decían que iban a cruzar el Atlántico a remo, y eso me ha molestado”, para completar la idea con otra aclaración: “Los vikingos remaban río arriba, pero para cruzar el Atlántico navegaban”.
Finalmente, consultado sobre si estaría dispuesto a sumarse al festejo en caso de que Noruega lograra una hazaña histórica en el Mundial, Lappen fue categórico y dejó una frase que volvió a viralizarse. “Pueden ganar lo que quieran, yo no voy a remar”, sentenció, dejando en claro que ni siquiera una clasificación a semifinales o una eventual conquista del título modificarán una postura que ya se convirtió en una de las historias más curiosas que dejó la Copa del Mundo.
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