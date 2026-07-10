El hincha de Noruega que desafía el festejo más famoso del Mundial 2026: "No voy a remar"

“Creo que el remo fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado. ¡Se ha hablado bastante de eso (de quedarme quieto), sin duda! Me quedo quieto de forma ostentosa cuando la gente empieza a remar. Tengo que defender mi opinión, y en el futuro tampoco habrá más discusiones. Si de repente empezara a remar ahora, se enterarían enseguida por televisión; una vez que empiezas, tienes que llegar hasta el final, creo”, manifestó.

La repercusión fue tan grande que, antes del partido de cuartos de final frente a Inglaterra, el hincha fue entrevistado por Sky News, donde profundizó aún más en las razones de su postura. Según explicó, considera que el festejo no solo es una copia del tradicional aplauso vikingo popularizado por Islandia durante la Eurocopa 2016, sino que además contiene un error histórico.

“Y además es objetivamente un error: ellos no remaron; cruzaron el Atlántico a vela”, sostuvo al explicar por qué nunca acompañará la coreografía. Cuando la entrevistadora le recordó que el movimiento del festejo noruego combina remos y aplausos, Lappen respondió que ese pequeño cambio no modifica el origen de la idea. “Pero cambiar un movimiento no basta para que deje de ser una mera copia de lo que ellos hicieron exactamente. Lo único que querían era provocar la misma reacción en la gente, y luego simplemente cambiaron el movimiento. Es lo mismo”, argumentó.

Su explicación continuó con una precisión histórica que terminó siendo el eje central de toda la entrevista. “Los vikingos cruzaron el Atlántico navegando. No lo cruzaron remando”, insistió. Luego añadió: “En una canción que sacaron junto con lo del remo, decían que iban a cruzar el Atlántico a remo, y eso me ha molestado”, para completar la idea con otra aclaración: “Los vikingos remaban río arriba, pero para cruzar el Atlántico navegaban”.

Finalmente, consultado sobre si estaría dispuesto a sumarse al festejo en caso de que Noruega lograra una hazaña histórica en el Mundial, Lappen fue categórico y dejó una frase que volvió a viralizarse. “Pueden ganar lo que quieran, yo no voy a remar”, sentenció, dejando en claro que ni siquiera una clasificación a semifinales o una eventual conquista del título modificarán una postura que ya se convirtió en una de las historias más curiosas que dejó la Copa del Mundo.