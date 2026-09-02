Mastantuono se encontró con Batistuta en Italia: la foto que revolucionó a Fiorentina
El joven argentino compartió una imagen junto al histórico goleador de la Viola y generó una ola de reacciones entre los hinchas del club italiano.
Franco Mastantuono atraviesa sus primeras semanas como futbolista de Fiorentina y ya protagonizó uno de esos encuentros que quedan guardados en la memoria. El mediocampista argentino se reunió en Italia con Gabriel Batistuta, uno de los máximos ídolos de la historia del club, y compartió una fotografía del momento que rápidamente llamó la atención de los hinchas.
La imagen mostró a ambos futbolistas abrazados y sonrientes. El ex River decidió publicar el encuentro en sus historias de Instagram, acompañándolo con una bandera argentina y un corazón violeta, un gesto que rápidamente fue interpretado como una unión entre dos generaciones de jugadores argentinos que dejaron o buscan dejar su huella en la Fiorentina.
Para el joven de 19 años, además, se trata de un encuentro especial por el significado que tiene el "Bati" dentro de la institución. El histórico delantero es considerado una de las mayores figuras de la Viola y conserva un vínculo muy fuerte con los simpatizantes del equipo.
Mastantuono y un encuentro con uno de sus grandes referentes
El mediocampista llegó a Italia después de un período marcado por las expectativas y las dificultades que atravesó durante su etapa en Real Madrid. Finalmente, el conjunto español decidió cederlo hasta finales de junio de 2027, en una operación que le permitirá al argentino sumar minutos y continuar con su desarrollo en el fútbol italiano.
Mastantuono había explicado públicamente qué lo llevó a aceptar la propuesta del conjunto de Florencia. “Me planteó un proyecto muy interesante, que me permitirá seguir creciendo en mi carrera”, sostuvo durante su presentación.
También había destacado el atractivo que tenía para él desembarcar en el fútbol italiano: “El fútbol italiano es un fútbol muy importante, siempre me hubiese gustado jugar en Italia. Espero que me ayude a crecer como jugador y a tener un buen año”. Ahora, además de adaptarse a un nuevo campeonato, tuvo la posibilidad de conocer personalmente a una de las figuras que más representa a su nuevo club.
Gabriel Batistuta, una leyenda absoluta de Fiorentina
La importancia del encuentro se entiende mejor al repasar la trayectoria de Batistuta en Fiorentina. El delantero argentino defendió los colores del club entre 1991 y 2000 y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la hinchada.
Durante su paso por Florencia disputó 331 partidos y convirtió 203 goles, una cifra que todavía lo mantiene como máximo goleador histórico de la institución. Su presencia trascendió los números y se transformó en una parte fundamental de la identidad de Fiorentina.
El reconocimiento hacia Batistuta continúa vigente. De hecho, pocos días antes del encuentro con Mastantuono, el exdelantero había participado de una celebración realizada en el estadio Artemio Franchi por los 100 años de la institución.
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