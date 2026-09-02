Mastantuono se encontró con Batistuta en Italia: la foto que revolucionó a Fiorentina

También había destacado el atractivo que tenía para él desembarcar en el fútbol italiano: “El fútbol italiano es un fútbol muy importante, siempre me hubiese gustado jugar en Italia. Espero que me ayude a crecer como jugador y a tener un buen año”. Ahora, además de adaptarse a un nuevo campeonato, tuvo la posibilidad de conocer personalmente a una de las figuras que más representa a su nuevo club.

Gabriel Batistuta, una leyenda absoluta de Fiorentina

La importancia del encuentro se entiende mejor al repasar la trayectoria de Batistuta en Fiorentina. El delantero argentino defendió los colores del club entre 1991 y 2000 y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos por la hinchada.

Durante su paso por Florencia disputó 331 partidos y convirtió 203 goles, una cifra que todavía lo mantiene como máximo goleador histórico de la institución. Su presencia trascendió los números y se transformó en una parte fundamental de la identidad de Fiorentina.

El reconocimiento hacia Batistuta continúa vigente. De hecho, pocos días antes del encuentro con Mastantuono, el exdelantero había participado de una celebración realizada en el estadio Artemio Franchi por los 100 años de la institución.