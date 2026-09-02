La marca histórica que rompió la llegada de Pezzella a Peñarol y que llevaba 56 años vigente
El campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue presentado como nuevo jugador del Carbonero tras su paso por River.
Germán Pezzella ya tiene nuevo club. El defensor argentino fue presentado oficialmente como incorporación de Peñarol y comenzó una nueva etapa de su carrera luego de acordar su salida de River. El marcador central arribó al conjunto uruguayo en condición de libre, tras rescindir el vínculo que todavía mantenía con el Millonario, y firmó contrato hasta finales de 2027.
La llegada del campeón del mundo con la Selección Argentina no representa solamente un refuerzo de jerarquía para el equipo dirigido por Diego Aguirre. Su desembarco en el fútbol uruguayo también tiene un significado histórico, ya que Pezzella se transformó en el primer campeón mundial que juega en un club de ese país en los últimos 56 años.
Germán Pezzella ya se entrenó con el plantel de Peñarol
El defensor de 34 años no perdió tiempo y, después de completar los trámites correspondientes, se incorporó a los entrenamientos del plantel profesional del Carbonero. De esta manera, comenzó a preparar su primera experiencia en el fútbol uruguayo, luego de una extensa trayectoria que incluyó pasos por Argentina, Italia y España.
Su contratación llega en un momento particular: si bien Peñarol consiguió consagrarse campeón del Torneo Intermedio, el presente deportivo está lejos de ser ideal. El equipo quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y, como si fuera poco, viene de sufrir una derrota ante Nacional en el clásico disputado el último domingo.
En ese contexto, la experiencia de Pezzella puede convertirse en un elemento importante para un plantel que necesita recuperar regularidad y confianza. El central aporta recorrido internacional, experiencia en partidos de máxima exigencia y el respaldo de haber integrado una Selección Argentina campeona del mundo.
La institución aurinegra, además, eligió darle una bienvenida especial a través de sus redes sociales. El club destacó precisamente el título obtenido por el defensor en Qatar y puso en valor el significado de sumar a sus filas a un futbolista de semejante trayectoria.
Pezzella vuelve a poner a un campeón del mundo en el fútbol uruguayo
Más allá de lo deportivo, la contratación tiene un valor estadístico que la convierte en una noticia histórica para Uruguay: Pezzella es el primer campeón del mundo que jugará en el fútbol de ese país desde 1970. Para encontrar al último antecedente hay que retroceder más de cinco décadas y recordar a William Martínez, defensor que integró la Selección de Uruguay que conquistó el Mundial de 1950, uno de los títulos más importantes de la historia del fútbol charrúa.
Martínez desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol uruguayo y tuvo diferentes etapas en clubes como Rampla Juniors, Fénix y Peñarol. Su último equipo fue Central Español, institución en la que puso punto final a su trayectoria profesional en 1970.
Ahora, 56 años después, Pezzella vuelve a colocar a un campeón mundial en las canchas uruguayas. La diferencia es que, en su caso, se trata de un futbolista argentino que llega después de haber sido parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar.
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