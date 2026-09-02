La marca histórica que rompió la llegada de Pezzella a Peñarol y que llevaba 56 años vigente

La institución aurinegra, además, eligió darle una bienvenida especial a través de sus redes sociales. El club destacó precisamente el título obtenido por el defensor en Qatar y puso en valor el significado de sumar a sus filas a un futbolista de semejante trayectoria.

Pezzella vuelve a poner a un campeón del mundo en el fútbol uruguayo

Más allá de lo deportivo, la contratación tiene un valor estadístico que la convierte en una noticia histórica para Uruguay: Pezzella es el primer campeón del mundo que jugará en el fútbol de ese país desde 1970. Para encontrar al último antecedente hay que retroceder más de cinco décadas y recordar a William Martínez, defensor que integró la Selección de Uruguay que conquistó el Mundial de 1950, uno de los títulos más importantes de la historia del fútbol charrúa.

Martínez desarrolló buena parte de su carrera en el fútbol uruguayo y tuvo diferentes etapas en clubes como Rampla Juniors, Fénix y Peñarol. Su último equipo fue Central Español, institución en la que puso punto final a su trayectoria profesional en 1970.

Ahora, 56 años después, Pezzella vuelve a colocar a un campeón mundial en las canchas uruguayas. La diferencia es que, en su caso, se trata de un futbolista argentino que llega después de haber sido parte del plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar.