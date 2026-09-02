Kevin Lomónaco dejó Independiente y ya fue presentado como nuevo jugador de Elche
El defensor argentino continuará su carrera en LaLiga después de una operación que incluye dinero y la cancelación de una deuda que el Rojo mantenía con el club español.
Después de varias semanas de negociaciones y diferentes posibilidades que finalmente no prosperaron, Kevin Lomónaco dejó de ser futbolista de Independiente y se convirtió oficialmente en refuerzo del Elche. El defensor de 24 años continuará su carrera en España y afrontará una nueva etapa en LaLiga, luego de consolidarse como una de las piezas importantes que tuvo el Rojo durante las últimas temporadas.
El club español confirmó la incorporación del zaguero a través de sus canales oficiales y eligió una presentación particular para darle la bienvenida: utilizó referencias a GTA VI y algunas de las mejores acciones del defensor para anunciar su llegada, una manera llamativa de presentar a un futbolista que generó expectativa entre los hinchas.
Su salida también representa un movimiento importante para las finanzas. El conjunto de Avellaneda acordó la transferencia en 5,5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos, aunque el monto no ingresará íntegramente a las arcas del club debido a compromisos económicos pendientes relacionados con la operación.
¿Cómo se distribuye el dinero de la transferencia?
Una de las particularidades del acuerdo está vinculada con una deuda que Independiente mantiene con Elche. El Rojo todavía tenía pendiente una importante obligación económica correspondiente a la incorporación de Iván Marcone en 2022. Por ese motivo, una parte de los derechos de Lomónaco será utilizada para cancelar ese compromiso.
De acuerdo con la información de la operación, el 30 por ciento de la ficha quedará vinculado al pago de la deuda que Independiente tenía con el conjunto español. Es decir, la transferencia no solamente representa una venta para el club de Avellaneda, sino también una forma de resolver compromisos económicos acumulados de años anteriores.
A su vez, otro porcentaje de la operación está relacionado con Red Bull Bragantino, club brasileño que también conserva derechos económicos sobre el defensor. Independiente mantiene además una deuda cercana a los tres millones de dólares con la institución brasileña.
Por eso, el ingreso final que tendrá el Rojo por la venta será considerablemente inferior al monto bruto anunciado. Una parte de los recursos deberá utilizarse para afrontar esas obligaciones y también para completar compromisos vinculados con la llegada del propio futbolista.
El paso de Kevin Lomónaco por Independiente
Lomónaco había llegado a Independiente a mediados de 2024 y rápidamente consiguió convertirse en un futbolista importante dentro de la estructura del equipo. Durante su estadía en Avellaneda acumuló 88 partidos entre todas las competencias, además de convertir dos goles y entregar dos asistencias.
Su rendimiento también le permitió dar un salto hacia la Selección Argentina. Lionel Scaloni decidió convocarlo para la doble fecha de Eliminatorias de mayo de 2025, en la que Argentina debía enfrentar a Chile y Colombia. Aunque finalmente no sumó minutos en esos encuentros, la convocatoria significó un reconocimiento a la evolución que había mostrado el defensor.
Ahora, el zaguero tendrá el desafío de adaptarse al fútbol europeo y competir por un lugar en una liga de máxima exigencia. Elche apuesta por sus condiciones defensivas y por el crecimiento que mostró durante su etapa en el fútbol argentino.
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