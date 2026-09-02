Kevin Lomónaco dejó Independiente y ya fue presentado como nuevo jugador de Elche

A su vez, otro porcentaje de la operación está relacionado con Red Bull Bragantino, club brasileño que también conserva derechos económicos sobre el defensor. Independiente mantiene además una deuda cercana a los tres millones de dólares con la institución brasileña.

Por eso, el ingreso final que tendrá el Rojo por la venta será considerablemente inferior al monto bruto anunciado. Una parte de los recursos deberá utilizarse para afrontar esas obligaciones y también para completar compromisos vinculados con la llegada del propio futbolista.

El paso de Kevin Lomónaco por Independiente

Lomónaco había llegado a Independiente a mediados de 2024 y rápidamente consiguió convertirse en un futbolista importante dentro de la estructura del equipo. Durante su estadía en Avellaneda acumuló 88 partidos entre todas las competencias, además de convertir dos goles y entregar dos asistencias.

Su rendimiento también le permitió dar un salto hacia la Selección Argentina. Lionel Scaloni decidió convocarlo para la doble fecha de Eliminatorias de mayo de 2025, en la que Argentina debía enfrentar a Chile y Colombia. Aunque finalmente no sumó minutos en esos encuentros, la convocatoria significó un reconocimiento a la evolución que había mostrado el defensor.

Ahora, el zaguero tendrá el desafío de adaptarse al fútbol europeo y competir por un lugar en una liga de máxima exigencia. Elche apuesta por sus condiciones defensivas y por el crecimiento que mostró durante su etapa en el fútbol argentino.